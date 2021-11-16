Yenilenen GTA: San Andreas’ın Yağmur Efekti Düzeltildi

Büyük bir faciayla çıkış yapan GTA: The Trilogy – Definitive Edition, oyunlarda birbirinden kötü hatalara ve efektlere yer veriyordu. Bunlardan biri de her üç oyunda da yer alan yağmur efektiydi. Bir mod geliştiricisiyse duruma el atarak GTA: San Andreas’taki göz kanatan yağmur efektini düzeltti.

Geçtiğimiz aylarda oyun dünyasının en baba isimlerinden Rockstar Games, sürpriz bir duyuru yaparak efsaneleşen üç GTA oyununu elden geçireceğini açıklamıştı. GTA III, Vice City ve San Andreas’ın ‘Definitive Edition’ sürümlerini duyuran Rockstar, oyunları en baştan değil, orijinal sistemleri içinde yenileyerek günümüz şartlarına yaklaştıracaktı.

En sonunda oyunların çıkış tarihi olan 11 Kasım geldi ve üç oyun da çıkış yaptı, ama keşke çıkmasalardı. Çünkü her üç oyunda hatalarla doluydu. Bunun yanı sıra oyunun ‘günümüz’ görünümüne kavuşturulması için eklenen efektler pek çok oyuncuyu sinir etti. Bunlardan en tartışma yaratanıysa yağmur efektiydi.

Rockstar'ın oyuncularla görme challenge yaptığı yağmur efekti:

Yukarıdaki videoda da gördüğünüz üzere GTA: San Andreas’taki (ve diğer oyunlardaki) yağmur efekti göz kanatan cinstendi. Ekranda neler olup bittiğini takip etmeye çalışırken insanı kör eden bu yağmur efektinde yapımcılar, her nedense kafanıza düşse bayıltacak büyüklükte yağmur taneleri seçmişti. Bu yağmur efektiyse GTA serisinin ve diğer birçok oyunun kurtarıcısı ve hayatta kalmasını sağlayan modcular tarafından düzeltildi.

Moddan sonra oyun böyle gözüküyor:

‘GTATrilogyMods’ isimli bir mod geliştiricisi, GTA: San Andreas Definitive Edition’daki yağmur efektini düzelten bir mod yayınladı. Mod, oyundaki yağmur damlalarını bir göktaşı olmaktan çıkararak normal, ‘günümüz’ yağmur damlalarına çevirdi. Aradaki farksa gerçekten devasaydı. Artık dünyayı görebiliyorduk!

Modu kurmak için yapmanız gerekenlerse oldukça basit. Bu bağlantıya tıklayarak açılan sayfada yer alan ‘RainFixV1.1.zip’ isimli dosyayı indirin ve indirdiğiniz ZIP’teki ‘Gameface’ isimli dosyayı oyunun kurulu olduğu dosyanın içine atın. Artık yağmurdan korkmadan oyunu oynayabilirsiniz, tabii oynamak isterseniz… Efsaneyi kestane yaptın Rockstar.