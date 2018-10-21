Yer Kabuğunun 540 Milyon Yıllık Hareketlerini Gösteren Video

Tektonik hareketler sonucunda Dünya'nın milyonlarca yıl içinde yaşadığı değişimi gözler önüne seren kısa bir video paylaşıldı.

Dünya her zaman üzerinde yaşadığımız şeklinde değildi ve geçen milyarlarca yıl içerisinde oldukça büyük değişimler meydana geldi. Kara parçaları dağıldı, bölündü ve konumları değişti. İnsan ömrünün gözlemlemeye yetmeyeceği kadar uzun sürede yaşanan bu değişimler hala devam ediyor ve aslında her bir saniye, yer kabuğunun evriminin bir parçası.

Yer kabuğunda yaşanan tektonik hareketler konusunda uzman olan ve senelerdir bu konuda yoğun araştırmalar gerçekleştiren Profesör Christopher Scotese, kara parçalarının nasıl şekil değiştirdiği ve dağılımlarının nasıl gerçekleştiğine dair haritaların hazırlandığı ve güncel olarak düzenlendiği PALEOMAP isimli bir proje yürütüyor. Anlık olarak güncellenen ve kıta hareketlerini incelemek isteyenler için oldukça başarılı bir kaynak olan PALEOMAP projesinin en dikkat çekici haritalarından biri ise 540 milyon yıllık oluşumu anlatan kısa animasyon.

Video, iklim bilimci Gavin Schmidt tarafından paylaşıldıktan sonra hayli ilgi çekti. Dünya'nın geçirdiği bu inanılmaz boyuttaki değişim ise geleceğe dair düşündüğümüz her şeyin aslında ne kadar farklı olabileceğine işaret, çünkü sabit durmayan bir kara parçası üzerindeyiz ve bundan bin sene sonra yaşadığımız toprakların kıyısının olduğu deniz bile değişebilir.