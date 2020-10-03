Yerli 'Akıllı Bebek Bezi' Dünyaya İhraç Edilecek

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi uzmanlarınca geliştirilen ve idrarda enfeksiyon olup olmadığını gösteren yerli ve milli 'akıllı bebek bezi' dünyaya açılıyor. İçerisine yerleştirilen özel solüsyon sayesinde renk değiştiren bez, dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uzmanlar tarafından üniversite-sanayi iş birliğinde akıllı bebek bezi geliştirildi. Yüzeyine yerleştirilen özel solüsyon sayesinde renk değiştirerek bebeğin idrarında enfeksiyon olup olmadığını gösteren akıllı bebek bezi, bu anlamda dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle yeğeninin böbreğinde %80 işlev kaybı gelmesinin ardından "akıllı bez" üretme fikrini ortaya atan firma CEO'su Özcan Arkan, yerli ve milli akıllı bebek bezinin tüm dünyaya açılacağını aktardı. Akıllı beze birçok olumlu geri dönüş yapıldığını belirten Arkan, projenin ilerleme sürecini de anlattı.

Bezin dış yüzeyinde renk değişimi oluyor:

Yıllardır bebek bezi üreten bir firma olduklarını söyleyen CEO Özcan Arkan, "Bundan 4-5 sene önce yeğenimin rahatsızlığından dolayı sürekli doktorlara gidip geliyorduk. Çocuğun sık geçirdiği idrar yolu enfeksiyonlarından dolayı böbreklerinde bir problem oluşmuştu. Bu hastane sürecinde bu kararı aldık. Bebek bezi insan sağlığı hakkında fikir veren, idrarı alan bir ürün. Dolayısıyla biz bebek bezi üreticisi olarak ürünü farklılaştırabilir miyiz, bebek bezinde dertlerini anlatamayan çocukların dertlerini aileye bildirecek bir sistem kurabilir miyizden yola çıkarak Pine Smart'ı geliştirdik." İfadelerini kullandı.

Ürünün hem Türkiye'de hem tüm dünyada patentinin alındığını aktaran Arkan, "Dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Bu üründeki temel amaç şudur; çocuklar bakteriyel idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğinde bezin dış yüzeyinde bulunan pembe bir şeritte renk değişimi oluşuyor. Dolayısıyla aileler, çocukların enfeksiyon geçirdiğini görüp hızlıca doktora başvuruyor. Bu şekilde erken tanıya imkân sağlanıyor. Daha hızlı şekilde sağlık kurumuna gidildiği için daha az antibiyotikle bu hastalık atlatılıyor. Böylece çocukta daha az hasar oluşuyor" dedi.

Tüm dünyaya ihraç edilecek:

2,5 aydır ülkemiz piyasasında yer alan ürünün çok iyi geri dönüşler aldığını, hem hekimlerin hem de ailelerin çok memnun olduğunu belirten Arkan, işin ihracat boyutuyla ilgili "Yurtdışında bazı medya kanallarına konu oldu. Şu an iki ülkeye fiili ihracat gerçekleştirdik. Kıbrıs'a ve Azerbaycan'a. Hatta bugünlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde de güzel büyük bir miktarda sipariş aldık. Bu da bizim üçüncü ihracatımız olacak. Yoğun talepler var. Biz zaten halihazırda 50'den fazla ülkeye ihracat yapan bir firmayız. Pine Smart'ı da yerli ve milli bir ürün olarak tüm dünyaya ihraç etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.