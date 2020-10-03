AA muhabirine konuşan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, çeşitli yayın organlarında çıkan iddiaları reddederek THY hisselerinin satılmayacağını açıkladı. Bu tür haberlere anlam veremediğini belirten Sönmez, "1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur" dedi.

Son dönemlerde Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) koronavirüs salgınından ekonomik anlamda kötü etkilenen şirketlerden biri olan Türk Hava Yolları'nı (THY) kurtarmak için devreye girdiği söylenmiş, THY hisselerinin kendine ait bölümünü yabancılara kısmen veya tamamen satabileceği iddia edilmişti.

Son günlerde Türk Hava Yolları hakkında çıkan bu haberlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, TVF'nin Türk Hava Yolları hisselerini satmak gibi bir düşüncesinin ya da planının hiç olmadığını ve böyle bir durumun akıllarına dahi gelmediğini söyledi.

'1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur'

Çeşitli yayın organlarında çıkan haberlere anlam veremediğini belirten Sönmez, konu hakkında yaptığı açıklamada "THY'de yüzde 49,12'lik hisseye sahibiz. Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bunu net söylüyorum. Bunun anlaşılması lazım. Bu, manipüle edilecek bir konu değildir. Yazılanların da art niyetli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

THY'nin dünyanın en önemli hava yolu şirketlerinin başında geldiğinin altını çizen Sönmez, yeni tip koronavirüs salgınıyla (COVID-19) beraber dünya havacılık sektörünün zor bir süreçten geçtiğini hatırlatarak bu anlamda THY'nin de kendi planlarını, gerekli nakit akışını ve finansman ihtiyacını başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirtti.

Pandemi döneminde aslında bir sürü fırsatın da olduğunu ve insanların bunu gözden kaçırdığını dile getiren Sönmez, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"THY, kargoda dünyada ilk beş şirket içine girmek üzere. Müthiş bir atılım içinde. THY'nin her zaman arkasındayız. Şu anda ortada herhangi bir plan yok, spekülasyonlar üzerinden de bizim bir şeyler söylememiz doğru olmaz. THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacaktır, bunu net söyleyebilirim. Global, ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak kazananlardan biri olacaktır. Türkiye Varlık Fonu da her zaman Türk Hava Yolları'nın arkasındadır ve desteğini sürdürecektir."

'Aklımızın köşesine gelmeyenler yazılıp çiziliyor'

Zafer Sönmez, salgında dünya genelinde ikinci şok dalgasının ortaya çıkması durumunda şartlara göre gerektiğinde hem Türkiye Cumhuriyeti devletinin hem de Türkiye Varlık Fonu'nun her türlü desteği vereceğini söyledi.

Kendilerinin de her daim THY'nin yanında olduğunu belirten Sönmez, "Bırakın hisse satmayı, 1 hisse bile satmak gibi bir planımız yok. Aklımızın köşesine gelmeyenler yazılıp çiziliyor. Bu yazılanlar iyi niyetin ötesindedir." dedi.

Türkiye Varlık Fonu olarak THY ile yakın mesai içinde olduklarını ve kendilerini aynı takımın birer parçası olarak gördüklerini belirten Sönmez, "En kötü senaryoya karşı da her zaman hazırlıklıyız. THY, pandemiden kazanan oyuncu olarak çıkacaktır." diyerek konuşmasını tamamladı.