Yerli Malzemelerle Üretilen Kurşun Geçirmez Zırh Plakası

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yerli malzemeler kullanılarak, hafif ve kurşun geçirmez zırh plakası üretildi.

Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Çağatay Kırıklar'ın bitirme tezi kapsamında, 9 ay süren bir çalışmanın sonunda, 'kurşun geçirmez zırh plakası' imal edildi.

Güvenlik güçleri tarafından atış yapılarak denemesi gerçekleştirilen zırh plakalarının, 50 ve 100 metre mesafelerdeki atış talimlerinde kurşun geçirmediği saptandı.

Hedef giyilebilir zırh

Bilhassa güvenlik güçlerinin kırsalda ve açık alanda görev yaptığı esnada saldırı karşında korunması amaçlanarak üretilen, emsallerine kıyasla daha hafif olan zırh plakasının, asker kıyafetlerinin içine yerleştirilerek giyilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Projenin danışmanlığını yürüten Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Seramik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali Özer, projenin, yüksek lisans öğrencisi Çağatay Kırıklar'ın 4 yıl önceki başvurusuyla başladığını belirtti. Güvenlik güçleri ve savunma sanayii için kurşun geçirmez ve giyilebilir zırh plakası üretmeye karar verdiklerini aktaran Özer, şöyle konuştu:

"Malzemelerin hafif, sert, ucuz maliyetli ve yerli olmasına dikkat ettik. Belirlediğimiz karışımlardan zırh plakası imal ettik. Plakaların içerisinde sert seramikten takviye malzemesi var ve farklı pozisyonlarda konumlandırılmış durumda. Hem hafif malzemeyle çevrelendi, hem de içerideki malzemenin de sertliğinden faydalanılarak atışlarda koruma gücü artırıldı."

Projeyi kendi imkanları ve Sivas sanayisi desteği ile hayata geçirdiklerini dile getiren Özer, "İleride bu plakayı daha küçük, hafif ve tekstile dizilebilecek şekle getirip askerlerimizin ve kolluk güçlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Bu zırhı ülkemize kazandıracağız

Projeyi hayat geçiren yüksek lisans öğrencisi Çağatay Kırıklar ise, üretilen plakalarda 50 metre atışlarda kurşun tutuşunda başarı sağladıklarına dikkat çekti. Kırıklar, "Alman piyade tüfeğiyle atışlarını yaptık. Sivas'ta keskin nişancılarımız atışları gerçekleştirdi. Çalışmamızı sonuçlandırdık" dedi ve ekledi: "Hedefimiz, bu zırhı ülkemize ve ekonomimize kazandırmak."

Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge ve Teknik Hizmetler Dairesi'ne çalışmanın ön raporunu yolladıklarını aktaran Kırıklar, ön görüşme için talep beklediklerini ve destek alacaklarına inandıklarını kaydetti.