TOGG, Twitter hesabından yaptığı yerli otomobil paylaşımlarına devam ediyor. Firmanın 27 Aralık’ta tanıtacağı yerli otomobilin daha önce ön far ve ayna detayları netlik kazanmıştı. Bugün paylaşılan fotoğrafta ise aracın karakteristik ızgarası kendisini gösterdi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobilde heyecan katsayısını artırmaya devam ediyor. Twitter üzerinden kısa sürede 120 bin takipçiye ulaşan @togg2022 hesabından yapılan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.

Geride bıraktığımız günlerde yerli otomobilin ön farlarını ve yan aynalarını ortaya çıkaran paylaşımlar yapılmıştı. Bugün yapılan son paylaşımda ise #DoğumYeriİstanbul etiketi kullanılarak, aracın karakteristik bir tasarıma sahip ön ızgaraları kendisini gösterldi.

TOGG tarafından paylaşılan yerli otomobil fotoğrafı ve ızgara detayı:

Yerli otomobilin ön tarafında yer alan ızgaralar, bugüne kadar otomotiv sektörüne tasarım açısından yön veren dev firmaların ızgaralarını andırıyor. Tasarım için İtalya merkezli Pininfarina ile anlaşan TOGG, pek çok sürücünün alıştığı tasarım çizgilerini daha modern bir şekilde aktaran bir seçim yapmış görünüyor.

Daha önce ortaya çıkan detaylar, aracın Pinifarina tarafından çizilen konsept otomobil K350 modelini andırdığı anlaşılmıştı. Yayınlanan son fotoğrafla birlikte bu benzerlik biraz daha güçlendi, ancak yerli otomobilin bazı tasarım değişikliklerine sahip olduğu da kesinleşti.

Yerli otomobilin yeni fotoğrafını biraz aydınlattığımızda, ızgara deseninde 6 adet lale olduğu anlaşılıyor:

TOGG'un bu ızgara tasarımındaki tercih sebebi elbette bilinmiyor. Ancak paylaşımda söz edilen "#TürkiyeninOtomobili derken çok ciddiydik!" sözü, lale detayını biraz daha anlaşılır kılıyor. Lale bitkisi özellikle Osmanlı döneminde İstanbul için büyük önem arz ediyordu. İstanbul için de Lale bitkisi günümüzde de sembolik bir önem taşıyor.

Yerli otomobilin resmi ön gösterim tarihi olan 27 Aralık tarihinde, tüm detaylarıyla otomobili yakından inceleyecek, merak edilenleri sizinle paylaşacağız. Gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere :)