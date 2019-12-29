TOGG’dan Yerli Otomobil İçin Duvar Kağıdı Gibi Paylaşım

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin tasarımını beğenenler için aracın duvar kağıdı tadında bir fotoğrafını paylaştı.

Bir süredir çalışmalarına devam edilen ve merakla beklenen yerli otomobil nihayet geçtiğimiz cuma günü Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi’nde tanıtılmıştı. 2017’den bu yana hem tasarım hem de donanımsal özelliklere ait çalışmaları sürdürülen bu prototip araç için yapılan tanıtımın ülkemiz adına oldukça önemli bir atılım olduğu aşikâr.

Üretim aşamasına geçemeyen Devrim arabalarından sonra bir ilk niteliğinde olan bu araçlar, özellikle tasarım noktasında bir kısım tarafından oldukça eleştirilmişti. Bu eleştirilerin yanı sıra aracın tasarımını çok beğendiğini dile getirenlerin sayısı da azımsanacak miktarda değildi. Muhtemelen TOGG, tasarımı sevenlerin sesini duymuş olacak ki yerli otomobil için duvar kağıdı gibi bir görsel paylaştı.

TOGG’dan yerli otomobili duvar kağıdı yapmak isteyenler için paylaşım:

Teknolojik iç donanımıyla adeta uçak kokpitindeymiş havası veren yerli otomobil, farklı renklerdeki dış boyaması, keskin hatları ve net çizgileriyle de otomobil severlerin ilgisini çekti. Bunun farkında olan TOGG da karakteristik ızgara detayları ve yan aynalarıyla hafızalara kazınan yerli otomobil için yukarıda yer alan görseli paylaştı.

Modern ve özgün tasarımın Anadolu simgeleriyle birleştirildiği yerli otomobil, pek çok farklı yerinde Anadolu’nun kültürel simgelerini barındırıyor. Bunlara örnek olarak ön ızgaraya ve aracın jantlarına işlenen lale figürlerini gösterebiliriz. Araçta bu ve bunun gibi birkaç farklı noktada Anadolu’ya özgü simgelerin bulunduğunu da unutmamak gerekir.

Öte yandan donanım anlamında da sektördeki rakipleriyle mücadele edebilecek bir seviyede olduğu söylenen yerli otomobil, 200 ve 400 beygir gücü olmak üzere iki farklı varyanta sahip olacak. Bu araçlardan 200 beygir gücünde olanı 100 km/saat hıza 7,6 saniyede, 400 beygir gücünde olan araç ise 100 km/saat hıza 4,8 saniyede ulaşabilecek.