Yerli Otomobilin CEO'su Fiyatla İlgili Soruları Yanıtladı

CNN Türk'teki Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in konuğu olan TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilin fiyatıyla ilgili soruları yanıtladı. Canlı yayında sorulan fiyat sorusuna üzerine Karakaş, şu anda bir fiyat vermenin doğru olmadığını söyledi.

Bildiğiniz üzere Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), tamamen yerli otomobil için yaklaşık 18 aydır yoğun bir çalışma yürütüyordu. Bu çalışmaların sonucu olarak üretilen ilk otomobil ise geçtiğimiz cuma günü 3000’i aşkın davetlinin katılımıyla Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen bir etkinlik ile beğeniye sunulmuştu.

Yerli otomobilin tanıtımından sonra gerek sosyal medyada gerekse de haber platformlarında aracın özellikleri ve teknolojileri konuşulmaya başlanmıştı. Aracın özellikleri bir yana akıllara gelen başlıca sorulardan biriyse “Aracın fiyatı ne olacak?” olmuştu. CNN Türk'teki Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in konuğu olan TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobille ilgili bu merak edilen soruya açıklık getirdi.

“Şu anda bir fiyat vermek doğru değil”:

Programın sunucusu Hakan Çelik’in "İzleyicilerimizin dünden beri bana en çok sordukları sorulardan biri fiyatı. Bu otomobil bugün satılıyor olsaydı fiyat aralığı ne olurdu?" sorusu üzerine CEO Karakaş, şu yanıtı verdi:

"Fiyat vermek hem ticari anlamda doğru değil hem de 2,5 sene sonrası için mümkün değil. Bizim yola çıkarken kullandığımız mantık; rekabetçi bir otomobil olmak durumunda. Her şeyini ona göre tasarlıyoruz. Böyle bir otomobil bugün piyasada pazar payı almak isteseydi, kimden pazar payı alırdı ona bakıyoruz. Konumlandırmamızı da o şekilde yaparız. Bu, bir ipucu veriyor."

CEO Mehmet Gürcan Karakaş’ın bu açıklamalarından yola çıkarak yerli otomobil için şu anda bir fiyat belirlemenin mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Bu noktada sosyal medyada ortaya atılan fiyat iddialarının asılsız olduğunun ve henüz net bir fiyat belirlenmediğinin de altını çizmekte fayda var.

Karakaş'ın açıklamalarından bir fikir çıkarmak gerekirse; şu anda yerli otomobilin rakibi olan otomobillere yakın, belki onlardan daha iyi bir fiyat politikası ile satışa çıkacağını söyleyebiliriz. Otomobilin yurt dışı fiyatıyla ülkemizdeki fiyatının aynı olup olmayacağı ise önemli bir nokta. Yerli araba için vergi indirimleri uygulanırsa, ülkemizde çok pahalı kabul edilen elektrikli araba sektörüne karşı daha uygun bir fiyata sahip arabayla karşılaşabiliriz.

Yerli otomobilin üretimleri 2021 yılında Bursa, Gemlik’te açılacak olan üretim tesislerinde gerçekleştirilecek. Öte yandan 2022 yılında tüm ülkede şarj altyapısının hazır olacağı belirtilirken, aynı zamanda yine 2022 yılında araçların seri üretimine başlanacağını da hatırlatalım.