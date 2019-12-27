Yerli Otomobilin Logosu Ne Anlama Geliyor?

Yerli otomobilin logosu TOGG tarafından yapılan Twitter paylaşımlarında ortaya çıktı. Tanıtımdan önce kesinlik kazanan logo, tasarım açısından hem geçmişteki önemli bir ana göndermede bulunuyor, hem de Türkiye’nin yerli otomobil yolculuğunu özetliyor.

Yerli otomobil üzerindeki çalışmalar, sadece 2010’lu yıllarda yapılmadı. Türkiye tarihinde yerli uçak, yerli motor üretimi gibi yapılan çok sayıda girişim mevcut, ancak bu girişimlerin önemli bir kısmı devam ettirilemedi. Yapılan son çağrı ise 2011 yılında gerçekleşti. Bu çağrının sonucunda ilk prototip ise 2019’un sonuna yetişti.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobili yurt dışında da satış başarısı yakalayacak bir proje olarak tasarladı. Ne kadar başarılı olacağını önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğiz, ancak şu ana kadar Türkiye’deki vatandaşlara yönelik tanıtım kampanyalarının profesyonel şekilde ilerletilmesi, projeyi herkesin memnuniyetle karşılaması için yeterli oldu.

Uluslararası pazarda diğer otomotiv devleri ile rekabet için otomobil almayı düşünen Alman Hans’ı ve İngiliz Jason’ı ikna etmek şart. Yani bir marka değeri yaratılması ve bunu destekleyecek logo, isim, model ve pazar stratejisi ortaya koyulması bekleniyor. Logo demişken…

Yerli otomobilimizin logosu şu şekilde:

Logoda verilen mesajlar aslında çok net. Belirgin bir şekilde “T” ve “C” harflerine yer verildiğini görüyoruz. Çevrelerini saran daire ise muhtemelen “O” harfini nitelendiriyor. Bu logo, yerli otomobil projesinden sorumlu olan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na ya da “Türkiye Cumhuriyeti Otomobili” ismine bir gönderme olabilir.

Logodaki asıl gönderme ise bambaşka bir yere, tüylerinizi diken diken edecek tarihe yapılıyor:

Biraz daha uzaktan bakalım:

Evet Devrim Arabası… Türkiye tarihinde sona yaklaşan önemli bir proje. Hatta başarılı olan, ancak baskılar ve verilmeyen imkanlarda sürdürülemeyen o proje… Tamamen yerliydi. Motorundan tasarımına kadar Türk mühendislerin içinde olduğu bir süreçti. Şu an için tek örneği Eskişehir Tepebaşı’nda bulunan Tülomsaş Genel Müdürlüğü Yerleşkesi’nde

Tamamen elektrikli olacak yeni yerli otomobil projesinde kullanılan logo, Devrim’deki logonun daha modernize edilmiş versiyonu olarak karşımızda. Temenni ederiz ki yeni otomobilin prototip aşamasından sonra, 2022 yılına kadar üretim aşaması sorunsuz geçer ve onu yollarda görürüz. Hatta bu logonun dünyanın diğer ülkelerindeki otomotiv devleri üzerinde de “güçlü bir rakip” algısı yaratmasını isteriz.

Türkiye’nin Otomobili şimdiden hayırlı olsun. Bakalım bizi neler bekliyor. Logo tasarımı hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın, görüşmek üzere :)