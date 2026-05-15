Türk Şirket Sarsılmaz'ın Makineli Tabancasını ABD'li Polisler Kullanmaya Başladı: Bir İlk!

Türk silah şirketi Sarsılmaz tarafından geliştirilen SAR 109T otomatik tabanca, ABD'de bir polis departmanı tarafından kullanılmaya başladı ve bir ilke imza attı.

Türkiye, savunma sanayi konusunda dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Bu konuda öne çıkan firmalardan biri de silah üreticisi Sarsızlmaz’dı. Şimdi ise bu firmayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Yerli savunma şirketi Sarsılmaz tarafından geliştirilen SAR 109T isimli makineli tabanca, ilk kez ABD envanterine giriş yaptı. Silah, ABD’de bir bölgede polisler tarafından kullanılacak.

Sarsılmaz’ın SAR 109T modeli, Florida eyaletinde bulunan Doral ilçesindeki Miami-Dade Polis Departmanı’nın envanterine dahil edildi. Buradaki polis memurları, Sarsılmaz’ın silahlarını kullanacaklar. Şirketin açıklamasına göre silah, ABD'de görev yapan bir polis departmanının envanterine giren ilk Türk makineli tabanca modeli olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 150 yıllık üretim tecrübesiyle faaliyet gösteren şirketin geliştirdiği SAR 109T, 9 mm kalibrede kompakt bir AR platformu olarak tasarlandı. Sistem, operasyonel kullanım, eğitim ve değerlendirme süreçlerinde kullanılmak üzere polis teşkilatının envanterine dahil edildi. SAR 109T’ye ek olarak departmanın SAR9 SOCOM Compact, SAR9 Full Size ve SAR9 Gen 3 Frontline serisini de test etmeye başladığı bildirildi.

SAR9 ailesinin üzerine inşa edilen Frontline serisi, trityum gece nişangahları, optik uyumlu sürgü yapısı, genişletilmiş şarjör ağzı ve artırılmış şarjör kapasitesi gibi özelliklerle geliyor.

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

