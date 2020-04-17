MKEK, 'Sahra' İsminde Yerli Solunum Cihazı Üretti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklamaya göre Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından 'Sahra' adı verilen yerli mekanik solunum cihazı üretildi. Hulusi Akar, hedeflerinin haftada 500 solunum cihazı üretmek olduğunu kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen ve 'Sahra' adı verilen mekanik solunum cihazını inceleyerek MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'den cihaza ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Sahra'nın '%100 yerli ve milli imkânlar' kullanılarak üretildiği belirtiliyor.

İncelemelerinin ardından soruları yanıtlayan Bakan Akar, Türkiye'nin koronavirüsle amansız bir mücadele yürüttüğünü belirtirken Milli Savunma Bakanlığı'nın yeteneklerini geliştirerek koruyucu sağlık malzemesi üretiminde önemli adımlar attığını ifade etti. Maske, tulum ve dezenfektan üretimine devam ettiklerini kaydeden Akar, TSK'nin ve Sağlık Bakanlığı aracılığıyla da halkın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini söyledi.

Hedef haftada 500 solunum cihazı üretmek:

Dost ve müttefik ülkelere de yardımlara devam ettiklerini söyleyen Akar, "Bu arada tasarımı ve üretimi tamamen yerli ve milli olan Sahra mekanik solunum cihazını da üretmiş bulunuyoruz. Bu bir prototip. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız bunları geliştirecek" dedi. Akar, Sağlık Bakanlığı'ndaki ilgili birimler ve diğer birimlerin onaylama sürecinden geçecek cihazın prosedür işlemlerini hızlandırıp bir an önce seri üretime geçmek istediklerini belirtti. Sahra'nın dünyadaki benzerlerine oranla çok daha ucuza mal edildiğini belirten Akar, "Hedefimiz, haftada 500 adet mekanik solunum cihazı üretmek" diye konuştu.

Nefes darlığı ve kandaki oksijen oranı düşüklüğünden dolayı ağırlaşan bir COVID-19 hastasına temel solunum desteği sağlama özelliğine sahip 'Sahra' isimli cihaz, solunum yetmezliği çeken diğer hastalar için de kullanılabilecek. Salgınla alakalı kurulacak sağlık ve bakım üniteleri, askeri üs bölgeleri veya kışlaların sağlık birimleri, sahra hastaneleri, hastaneler, acil servis yoğun bakımlarının yanı sıra ambulans ve evler; Sahra'nın temel kullanım alanları arasında yer alıyor.