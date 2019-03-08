Yeşil Dedektör’ Uygulamasından İhbar Bilgileri Çalındı

Sigara içmenin yasak olduğu ortamlarda sigara kullanımını bildirmeyi amaçlayan Yeşil Dedektör adlı uygulamaya sızan kişi ya da kişiler, vatandaşların ihbar bilgilerini mekanlara bildirme vaadiyle yüklü miktarda para topladı.

Uzun süredir ülkemizde kapalı alanlarda sigara içilmiyor. Bu konuda çok ciddi yasaklar var ve hem kişilere hem de mekanlara para cezaları uygulanıyor. Bu cezalar, özellikle mekanlara kesilen cezalar oldukça yüksek olabiliyor.

Antalya’da bazı bar, restoran ve kafelerle iletişime geçen kişi ya da kişiler, Yeşil Dedektör uygulamasına gönderilen ihbarları eş zamanlı olarak görmeyi sağlayabilen bir program ürettikleri iddiasıyla para topladılar. Sisteme girilen ihbarları polis ve yetkili kurumlarla eş zamanlı görebilme vaadinde bulunan bu kişi veya kişiler, mekanlardan 2 bin lira ile 10 bin lira arasında para topladı.

Skandalı anlatan ve adı açıklanmayan bir işletmeci, “İşletmeme gelen şahıs sigara denetimleri ile ilgili konuşmak istediğini söyledi. Ben de kapalı alanda sigara içilmesine izin vermediğimizi söyledim. Şahıs her işletmenin ceza yeme riski ile karşı karşıya olduğunu, özel bir yazılımla Alo 184 ve Yeşil Dedektör’e yapılan ihbarları denetim ekipleriyle eşzamanlı görebileceğimi iddia etti.

Önce iddianın gerçek dışı olduğunu, dolandırılmaya çalışıldığımı düşündüm. Fakat şahıs yanında getirdiği bilgisayarla Antalya genelinde yapılan ihbarların listesini gösterdi. Hatta sistemin çalışıp çalışmadığını test edebileceğimi de söyledi. Yazılımı satın almak istersem 10 bin TL, aylık kullanmak istersem de 2 bin TL ödemem gerektiğini vurguladı. Uygulamanın yasadışı olduğunu düşündüğüm için teklifi geri çevirdim. Başka bir işletmeci arkadaşımın ise teklifi kabul ettiğini ve işletmesine yönelik ihbarları denetim ekipleri ile aynı anda görebildiğine bizzat şahit oldum.”

İşletme sahiplerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Antalya polisi geniş çaplı soruşturma başlattı. Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi ile Yeşil Dedektör adlı mobil uygulamalardan gelen ihbar bilgilerinin sızdırıldığı tespit edildi.

Polis kaynakları, sistemin hacklendiğine dair net bir verileri olmadığını ancak işletme sahiplerine gösterilen ihbar listelerinin gerçek olduğunu belirtti. Şahıs veya şahıslar resmi veriler üzerinden hareket ediyor.

Sigara içmenin yasak olduğu işletmeler, sigara içilmesine izin vermeleri durumunda 2.104 TL ila 8.416 TL arasında ceza ödüyorlar. Hakkında dördüncü kez tutanak tutulan işletmeler, kaymakamlık tarafından 10 gün süreyle kapatılabiliyor.