Yeni yılda ya da doğum günlerinde sevdiklerinize hediye seçme konusunda zorlananlardansanız bu listeye bayılacaksınız. Özellikle de etrafınızda teknoloji düşkünü birileri varsa ve onlara hediye alacaksanız, listemizde yer alan ve her bütçeye hitap eden hediye paketlerine mutlka göz atmalısınız.
İlginizi çeken hediye paketinin Teknostore sayfasına geçip daha detaylı bilgilere ulaşabilmek için, paket başlıklarında yer alan bağlantıları kullanabilirsiniz.
Ekonomik TeknoPaket
İçindeki Ürünler:
- Bix MyBand Sports Tansiyon Ölçer Akıllı Bileklik
- Xiaomi Mi 2 5000 mAh Slim Powerbank
- Hama Thomson Mikrofonlu Kulakiçi Kulaklık
- VR BOX 2.0 Sanal Gerçeklik Gözlüğü
- Akrobat Mini Ahtapot Tripod Telefon Tutucu
İndirimli Fiyat: 225 TL
Standart TeknoPaket
İçindeki Ürünler:
- Eachine H8C Mini Kameralı Drone
- JUO Sports Bass Müzik Çalar Özellikli Bluetooth Kulaklık
- VR Bluetooth Kumanda - Joystick (Android)
- VR BOX 2.0 Sanal Gerçeklik Gözlüğü
İndirimli Fiyat: 295 TL
Süper TeknoPaket
İçindeki Ürünler:
- SJCAM SJ4000 WiFi Aksiyon Kamerası
- Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik
- Xiaomi Mi 2i 10000 mAh Hızlı Şarj Destekli Slim Powerbank
- Philips Bass+ Kablolu Kulak Üstü Kulaklık
İndirimli Fiyat: 855 TL
Mobil Aksesuar Paketi
İçindeki Ürünler:
- Xiaomi Mi 2i 10000 mAh Hızlı Şarj Destekli Slim Powerbank
- Bix Quick Charge 3.0 Hızlı Şarj Cihazı
- Bix Android İçin Ultra Güçlendirilmiş Micro USB Şarj Kablosu
- JUO 4'ü 1 Arada Telefon Lens Seti
Pakette yer alan tüm mobil cihaz aksesuarları tercihinize göre Android ve iPhone'lar için uyumlu aksesuarlardan oluşturulur.
İndirimli Fiyat:275 TL
Mobil Fotoğrafçılık Paketi
İçindeki Ürünler
- JUO 4'ü 1 Arada Telefon Lens Seti
- Yunteng YT-1288 Uzun Monopod - Bluetooth Selfie Çubuğu
- JUO Esnek Ahtapot Tripod
İndirimli Fiyat: 195 TL
Araç İçi Teknoloji Paketi
İçindeki Ürünler:
- Bix Çift USB Çıkışlı QC 3.0 Hızlı Araç Şarj Cihazı
- JUO Araç İçi Telefon Tutucu Kablosuz Şarj Cihazı
- Young Player Araç İçi Koltuk Başlığı Tablet Tutucu
İndirimli Fiyat: 495 TL
2018'in En İyi Akıllı Ev Güvenlik Sistemleri
Teknolojik Outdoor Paketi
İçindeki Ürünler:
- JUO Güneş Enerjili 21W Katlanabilir Solar Şarj Paneli
- X-CAP Led Lambalı Işıklı Bere
- Xiaomi Mi 2C 20000 mAh QC 3.0 Powerbank
- UGREEN Outdoor Suya Dayanıklı Bel Çantası
İndirimli Fiyatı: 565 TL
Teknolojik Ev Paketi
İçindeki Ürünler
- Xiaomi Yi Home 1080p Gece Görüşlü IP Kamera
- Xiaomi Mi Box S 4K Android Tv
- Bix Akım Korumalı Hızlı Şarj Özellikli WiFi Akıllı Priz
- Xiaomi Mi Wifi Repeater Pro Sinyal Güçlendirici
İndirimli Fiyat: 995 TL
Aksiyon Kamera Paketi
İçindeki Ürünler
- SOOCOO C30R WiFi 4K Kumandalı Aksiyon Kamerası
- Kingma Aksiyon Kamera Taşıma Çantası (Orta Boy)
- Kamera Göğüs Bağlantı Askısı
- KingMa Çok Fonksiyonlu Monopod - Tripod
İndirimli Fiyat: 635 TL