Teknostore'da teknoloji düşkünleri için hazırlanmış yeni yıla özel hediye paketlerini sizin için bir araya getirip listeledik.

Yeni yılda ya da doğum günlerinde sevdiklerinize hediye seçme konusunda zorlananlardansanız bu listeye bayılacaksınız. Özellikle de etrafınızda teknoloji düşkünü birileri varsa ve onlara hediye alacaksanız, listemizde yer alan ve her bütçeye hitap eden hediye paketlerine mutlka göz atmalısınız.

İlginizi çeken hediye paketinin Teknostore sayfasına geçip daha detaylı bilgilere ulaşabilmek için, paket başlıklarında yer alan bağlantıları kullanabilirsiniz.

İçindeki Ürünler:

Bix MyBand Sports Tansiyon Ölçer Akıllı Bileklik

Xiaomi Mi 2 5000 mAh Slim Powerbank

Hama Thomson Mikrofonlu Kulakiçi Kulaklık

VR BOX 2.0 Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Akrobat Mini Ahtapot Tripod Telefon Tutucu

İndirimli Fiyat: 225 TL

İçindeki Ürünler:

Eachine H8C Mini Kameralı Drone

JUO Sports Bass Müzik Çalar Özellikli Bluetooth Kulaklık

VR Bluetooth Kumanda - Joystick (Android)

VR BOX 2.0 Sanal Gerçeklik Gözlüğü

İndirimli Fiyat: 295 TL

İçindeki Ürünler:

SJCAM SJ4000 WiFi Aksiyon Kamerası

Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik

Xiaomi Mi 2i 10000 mAh Hızlı Şarj Destekli Slim Powerbank

Philips Bass+ Kablolu Kulak Üstü Kulaklık

İndirimli Fiyat: 855 TL

İçindeki Ürünler:

Xiaomi Mi 2i 10000 mAh Hızlı Şarj Destekli Slim Powerbank

Bix Quick Charge 3.0 Hızlı Şarj Cihazı

Bix Android İçin Ultra Güçlendirilmiş Micro USB Şarj Kablosu

JUO 4'ü 1 Arada Telefon Lens Seti

Pakette yer alan tüm mobil cihaz aksesuarları tercihinize göre Android ve iPhone'lar için uyumlu aksesuarlardan oluşturulur.

İndirimli Fiyat:275 TL

İçindeki Ürünler

JUO 4'ü 1 Arada Telefon Lens Seti

Yunteng YT-1288 Uzun Monopod - Bluetooth Selfie Çubuğu

JUO Esnek Ahtapot Tripod

İndirimli Fiyat: 195 TL

İçindeki Ürünler:

Bix Çift USB Çıkışlı QC 3.0 Hızlı Araç Şarj Cihazı

JUO Araç İçi Telefon Tutucu Kablosuz Şarj Cihazı

Young Player Araç İçi Koltuk Başlığı Tablet Tutucu

İndirimli Fiyat: 495 TL

İçindeki Ürünler:

JUO Güneş Enerjili 21W Katlanabilir Solar Şarj Paneli​

X-CAP Led Lambalı Işıklı Bere

Xiaomi Mi 2C 20000 mAh QC 3.0 Powerbank

UGREEN Outdoor Suya Dayanıklı Bel Çantası

İndirimli Fiyatı: 565 TL

İçindeki Ürünler

Xiaomi Yi Home 1080p Gece Görüşlü IP Kamera

Xiaomi Mi Box S 4K Android Tv

Bix Akım Korumalı Hızlı Şarj Özellikli WiFi Akıllı Priz

Xiaomi Mi Wifi Repeater Pro Sinyal Güçlendirici

İndirimli Fiyat: 995 TL

Aksiyon Kamera Paketi

İçindeki Ürünler

SOOCOO C30R WiFi 4K Kumandalı Aksiyon Kamerası

Kingma Aksiyon Kamera Taşıma Çantası (Orta Boy)

Kamera Göğüs Bağlantı Askısı

KingMa Çok Fonksiyonlu Monopod - Tripod

​İndirimli Fiyat: 635 TL