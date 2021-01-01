Yılbaşında Büyük İkramiye Vuran 4 Biletten 3'ü Satılmadı

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamaya göre Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye isabet eden 4 çeyrek biletten 3'ü satılmadı. Bu nedenle 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin 75 milyon TL'si Varlık Fonu'na kaldı.

Yılbaşı gecelerinin geleneksel etkinliklerinden Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi dün gece gerçekleştirildi. Şanslı numaralar sırasıyla 9, 8, 8, 4, 7, 5, 7 olurken; 100 milyon TL’lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamaya göre şanslı numaraların bulunduğu bilet, Manisa, Akhisar’da satılmıştı. Tek bir konum söylüyoruz çünkü yapılan açıklamalara göre büyük ikramiye kazanan 4 biletten yalnızca 1’i satılmıştı.

100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin 75 milyon TL'si Varlık Fonu'na aktarılacak

100 milyon TL’lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet ettiğinden her bilet 25 milyon TL ikramiye kazanmış oldu. Ancak 4 biletten yalnızca 1’i satıldığından 75 milyon TL’lik ikramiye Türkiye Varlık Fonu’na aktarılacak. Sisal Şans’tan yılbaşı özel çekilişi ile ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

“Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL’lik büyük ikramiye satılan tek bir çeyrek bilete çıktı. 25 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye Manisa, Akhisar’dan alınan bilete isabet etti. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz.”