Yapay Zekadan Güç Alan Yılın iPhone Uygulaması: Spectre

Geçtiğimiz gün 2019’un uygulama ve oyunlarını seçen ABD’li teknoloji devi Apple, yılın en iyi iPhone uygulaması ünvanını Spectre Camera’ya vermişti. Gelişmiş bir yapay zeka desteğine sahip olan uygulama, muhteşem fotoğraflar çekmek için makine öğrenmeyi kullanıyor.

Popüler fotoğrafçılık uygulaması Halide’nin arkasındaki ekip tarafından geliştirilen Spectre Camera, üç ila dokuz saniyelik bir süre boyunca çekilen yüzlerce fotoğrafı birleştiriyor. Diğer kamera uygulamalarından farklı olarak, oldukça gelişmiş bir yapay zeka algoritmasına sahip olan Spectre, geceleri arabaların farları ile ışık çizgileri oluşturmanıza veya akan bir suyu pürüzsüz şekilde resmetmenize imkan tanıyor.

Genelde bu tür efektleri yakalamak için bir DSLR ya da aynasız kamera kullanmanız gerekir; ancak Spectre, binlerce liralık fotoğraf makinelerinin yaptıklarını makine öğrenimi sayesinde kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nün uzun bir pozlaması. Suyun nasıl ipek gibi göründüğüne dikkat edin:

Uygulamanın iki geliştiricisinden biri olan Ben Sandofski, "Geleneksel bir kamerayla uzun süre pozlama yapmak istiyorsanız, tripod ve filtre gibi her türlü ekipmanı taşımak ve derin bir fotoğraf anlayışına sahip olmanız gerekir. Spectre ise herkesin iPhone'unda uzun pozlama süreleriyle fotoğraflar çekmesine izin veriyor” dedi.

Spectre, tüm pozlama işlemini canlı bir fotoğraf olarak kaydediyor. Böylece çekimlerinizi ister fotoğraf isterse video olarak paylaşabiliyorsunuz. Google Pixel 4 ve iPhone 11’deki gelişmiş renk ve ışıklandırma özellikleri dahil olmak üzere, kamera donanımınızdan daha fazla yararlanmanıza olanak tanıyan hesaplamalı fotoğrafçılık veya dijital işleme özelliklerine sahip olan Spectre, geçtiğimiz şubat ayında piyasaya sürülmüştü.

İster gündüz ister gece çekimlerinde muhteşem fotoğraflar yakalamanızı sağlayan Specte Camera, App Store'un Türkiye mağazasında 19.99 TL’lik bir fiyat etiketine sahip. Aynı ekip tarafından geliştirilen bir başka kamera uygulaması Halide’nin fiyatı ise 39,99 TL.