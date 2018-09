Game of Thrones, 'En İyi Drama' Dalında Emmy Ödülü Kazandı

Son sezonunu beklemekten tırnak yedirten Game of Thrones, son 4 yılda 3. kez En İyi Drama dalında Emmy ödülü almayı başardı.

Game of Thrones, bu yıl kazandığı Emmy ödülü ile birlikte toplamda 7 kez aday olduğu En İyi Drama dalında, üçüncü kez ödüle uzanmayı başardı. Bununla birlikte iki farklı bölümle 'Drama Dalında En İyi Yönetmen' ve 'The Dragon And The Wolf' bölümüyle 'En İyi Senaryo' ödüllerini kazanamayarak hayal kırıklığı yarattı.

Emmy ödüllerinde aday olduğu birçok kategoriden bir ödül daha çıkarmayı başaran Game of Thrones kadrosundan Peter Dinklage, 'Dram Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü, James Lannister rolüyle aday olan rol arkadaşı Nikolaj Coster-Waldau'nun elinden almayı başardı.

2019'da bizlerle buluşacak 6 sezonluk son sezonuyla ekranlara veda edececek olan Game of Thrones'un bir de spin-off dizilerinin çekileceği belirtilse de, bu 5 farklı dizi projesinden dördünün iptal edildiği açıklanmıştı.