Yol Kenarındaki Bazı Uyarılar Kaza Oranlarını Artırıyor

Teksas'ta yapılan bir araştırma, sürücülerin yollarda daha dikkatli olması amacıyla konulan uyarıların daha çok kazaya sebebiyet verdiğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, Teksas'ta kazalarda ölen insan sayısının gösterildiği bu panoların sürücüleri farklı düşüncelere ittiğini söylüyor.

Günlük hayatımızda gördüğümüz veya duyduğumuz şeyler, sıklıkla dikkatimizin dağılmasına ve farklı düşüncelere itilmemize sebep olabiliyor. Trafikte yaşanabilecek dikkat dağınıklığının sonuçları ise oldukça büyük olabilir.

Her ne kadar trafikte karşılaştığımız bazı uyarılar, iyi bir amaca hizmet ediyor gibi görünse de ortaya çıkan araştırma bazı uyarıların çok da iyi şeylere sebep olmadığını gösteriyor. Araştırmacılar, yol kenarına yerleştirilmiş olan bazı uyarıların sürücülerin dikkatini dağıttığını ve daha çok kazaya sebebiyet verdiğini açıkladı.

Teksas’taki reklam panoları, sürücüleri farklı düşüncelere iterek kaza oranını artırıyor

(Teksas yollarında bu yıl 1669 ölüm)

Teksas’ta yapılan araştırma, oldukça tartışmalı bir konuyu ele aldı. Teksas ve ABD’nin 28 eyaletinde daha uygulanan sistemde; insanların daha dikkatli olması için yol kenarlarında yıl içerisinde kazalarda hayatını kaybeden insan sayısının yazıldığı tabelalar bulunuyor. Her ne kadar bu ilk bakışta “Bu kadar insan ölmüş, ben dikkatli olmalıyım” cümlesini düşündürtüyor ve sürücüleri daha dikkatli olmaya itiyor gibi görünse de durum tam olarak böyle değil. Araştırmacılar, uyarı tabelalarından sonraki 10 km içerisinde kaza oranlarının yüzde 4,5 daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Bu da sadece Teksas’ta uyarıların, yılda 2.600 kazaya ve 16 ölüme neden olabileceği anlamına geliyor. ABD’nin geneline bakıldığında ise bu oran yılda yaklaşık 17.000 kaza daha fazla olması demek.

Şimdiye kadar dikkat dağınıklığına sebep olabilecek şeylerle ilgili yüzlerce makale ve araştırma mevcut. Ancak bu dikkat dağınıklığının yollardaki uyarı yazılarından kaynaklanabileceği şimdiye kadar hiç düşünülmemişti. Araştırmacılar, uyarıların sürücülerin dikkatini dağıtmasının sebebini; kişileri karamsarlığa düşürerek farklı düşüncelere itmesi ve bunun bir sonucu olarak da çevresinde olup bitenlere karşı daha dikkatsiz olması olarak açıklıyor. Dikkati dağılan sürücülerin refleksleri de yavaşladığı için daha çok kaza meydana gelebiliyor. Bununla birlikte araştırmacılar, sadece bu ölüm sayılarının yazdığı uyarıların değil; reklam panolarının da benzer bir düzeyde dikkat dağıtıcı olabileceğini vurguluyor. Aynı zamanda sürücülerin dikkatini dağıtabilecek ve farklı düşüncelere itebilecek tüm uyarı ve panoların özellikle keskin virajlı yollarda kullanılmasıyla ilgili endişe duyduklarını belirtiyorlar.