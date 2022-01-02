Dikkat Dağınıklığından Şikayet Edenlerin Yapması Gerekenler

Son zamanlarda insanların en çok şikayetçi olduğu konulardan birisi de ‘odaklanamama’ sorunu. Sosyal medya ile birlikte sürekli olarak bilgi bombardımanına tutulduğumuz bu dönemde yalnızca bir işe odaklanmak gerçekten zor olabiliyor. Ancak bunun önüne geçmek için uygulayabileceğiniz bazı teknikler bulunuyor…

Uzmanlar, özellikle son birkaç yıl içerisinde insanlardaki ‘dikkat süresinin’ giderek daha da kısaldığına dikkat çekiyor. Elbette sosyal medyanın bu süreçte büyük bir etkisi olduğu söylenebilir. Bir parmak hareketiyle içerikten içeriğe atlayabildiğimiz bu zamanlarda ‘bir şeye’ uzun süre boyunca odaklanmakla kendimizi yormamıza gerek kalmıyor. Yeni popüler müziklerde ve reklamlarda da bu durumun yarattığı etkiyi görmek mümkün.

Öte yandan dikkatimizi bir yere odaklamıyor olmamız, bazı insanlar için dikkat bozukluğuna yol açabiliyor. Ancak bunu klinik bir rahatsızlık olan ‘dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD)’ ile karıştırmamak gerekiyor. Ciddiye alınarak hareket edilmesi gereken ADHD, bu haberimizde bahsedilen önerilerin dışında bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Ancak yaygın olarak ‘dikkat bozukluğundan’ şikayetçi olan bireyler için aşağıdaki tavsiyeler yardımcı olabilir.

Bu önerileri alışkanlık haline getirebilirsiniz:

Eğer gün içinde kendinizi hiçbir konuya odaklanamazken ve sürekli dikkatiniz dağınıkken buluyorsanız bazı kolay adımlarla bunun üstesinden gelebilirsiniz. Her ne kadar çözüme giden kısa bir yol olmasa da ilk olarak çevrenizde olan bitene ‘kendinizi vererek’ başlayabilirsiniz. Yaygın olarak kullanılan ‘5-4-3-2-1’ tekniği, ilk adımınız olabilir. Anksiyete gibi psikolojik bozukluklarda da kullanılan bu teknik, çevrenizde olan bitene daha dikkatli bir şekilde bakmanıza yardımcı olabilir.

5-4-3-2-1 tekniği şu şekilde işliyor:

Çevrenizde gördüğünüz 5 varlığı sayın.

5 varlığı sayın. Çevrenizde dokunabildiğiniz 4 varlığı sayın.

4 varlığı sayın. Çevrenizde duyduğunuz 3 varlığı sayın.

3 varlığı sayın. Çevrenizde koklayabildiğiniz 2 varlığı sayın.

2 varlığı sayın. Çevrenizde tadını alabildiğiniz 1 varlığı sayın.

Dikkat sürenizi artırmak için kullanabileceğiniz ikinci teknik ise ‘aktif dinleme’. Aktif dinleme, karşınızda konuştuğunuz kişinin söylediklerini yalnızca cevap vermek için değil, aynı zamanda söylediklerinin arkasındaki nedenleri ve karşınızdaki kişinin içinde bulunduğu psikolojiyi de anlamaya yönelik bir terim. Ciddi oranda zihinsel efor gerektiren bu teknik sayesinde içinde bulunduğunuz ana zamanla daha rahat odaklanabilirsiniz.

Bunlara ek olarak, uzmanlara göre bir iş sırasında mola vermek de dikkatimizi artıran önemli faktörlerden birisi. Kafa dağıtmak için birkaç dakikalığına bile olsa yapılan işten uzaklaşmak, daha sonra yeniden başladığınızda dikkat sürenizde büyük bir fark yaratabilir. Siz bu teknikleri daha önce denemiş miydiniz? Denediyseniz bir farkını gördünüz mü? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.