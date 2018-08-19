Kadınların Bilgi Paylaşımında Bulunduğu 5 İlgi Çekici Kanal

Youtube'de, kadınların pek çok konuda daha bilgili olmaları için kurulan STEM adlı oluşumda hangi kanallar var ve ne yapıyorlar sorularını cevapladık.

Youtube'da, kadınların bilgi paylaşımı üzerine kurulan ilginç bir oluşum son dönemlerde oldukça ilgi çekmeye başladı. Woman in STEM (science, tech, engineering, math) adlı proje kadınların; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikte kendilerini geliştirmeleri için birayaraya gelen kadınlardan oluşuyor. Kadın gücünün duyurulması adına büyük bir adım olan bu güzel projede, çok farklı konularda içerik üreten kanallar bulunmakta.

Bu harika kadınlar; sıkıcı lise ve üniversite derslerinde olduğu gibi değil, oldukça ilgi çekici şekilde paylaşmaya özen gösteriyorlar. Hem de okul yok, sınav yok, not yok.

1- Geek Gurl Dairies

Kısaca bilgisayar öğretmeni olan Carrie Anne Philbin, kız öğrencilerin bu konudaki eksikliklerini fark ederek kodlama hakkında daha farklı bilgiler veren kanalını açmaya karar verir. Bu kanal içeriği ile öğrencilerin, oldukça yaratıcı ve heyecan verici kariyerlerin peşinde koşabileceklerini düşündüğünü söylüyor.

2- Physics Girl

MIT ve Harvard-Smisthsonian Astrofizik Merkezinde kariyer geçmişi olan Dianna Cowern, sıfır yerçekimi ve elektrikli trenlerle yaptığı bir deney serisini kanalında konu ediyor. Fizik konularına merak olan herkesin zevkle izleyebileceği bir kanal.

3- The Brain Scoop

Emily Graslie, müze sahnelerinin arkasında kalan gerçekliği anlatmak için mükemmel bir kanal açıyor. Videolardan birinde bir katil tarafından müzeye gönderilen nadir kuş tülerine, müzede neden paslı bir araba kapısının bulunduğu gibi sorulara harika cevaplar veriyor.

4- Vintage Space

Astronotların dışkılarına ne oluyor? Ya da Ay'da, Neil Armstrong'un fotoğrafları nasıl çekildi? Hiç bu soruların cevaplarını merak ettiniz mi? Kanal sahibi Ami Shira Teitel'in hepsine cevabı var. Kendisini uzay tarihçisi ve yazarı olarak tanıtan bu bilgi dolu kadından öğrenilecek çok şey var gibi duruyor.

5- Bite Sci-zed (Alex Dainis)

Stanford Üniversitesi'nde doktora yapmakta olan Alex Dainis, genetik alanına duyduğu ilgi sayesinde bu kanalı açmaya karar verir. Kanalında bilim insanları ile yaptığı röportajlar veya karmaşık kuramların nasıl ortaya çıktığını anlatan videolar bulunuyor.

6- Msbeautyphile

Birçoğumuz kişisel bakım ürünleri alırken, sadece ürünün adına ve markasına bakıyoruz. Ancak Trina Espinoza; kendi kanalında etiketlerdeki karmaşık kimyasalların ne olduğundan, misel suların nasıl çalıştığına kadar pek çok bilgiyi merak edenlerle paylaşıyor.