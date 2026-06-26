YouTube, Shorts’u iyice TikTok’a benzeten güncelleme yayımladı. Artık Shorts’ları 2x hızda izleyebileceksiniz.

YouTube’un TikTok rakibi kısa video formatı Shorts, platformun şu anda en popüler özelliklerinden biri. Şimdi ise şirketten kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için Shorts’a yönelik büyük bir güncelleme geldi. Formattaki birçok şeyin değiştiğini görmeye hazır olun.

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Shorts’a yapılan güncelleme, onu iyice TikTok’a dönüştürüyor. Aynı zamanda hâlihazırda kısa olan videoları daha da kısaltan hızlandırma özelliği de kullanıcıların beğenisine sunulacak. Gelin tüm yeniliklere bakalım.

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İyice TikTok’a benzeten özellikler

YouTube, Shorts’u iyice TikTok’a benzetecek birkaç yeni özellik ekledi. Bunlar arasında izlediğiniz videodan logoları, metinleri kaldırmanızı ve sadece videoya odaklanmanızı sağlayan “temiz ekran” modu var.

Ayrıca artık beğeni ikonu da değişiyor. YouTube’da beğeni ikonu şimdiye kadar başparmağın havaya baktığı ikondu. Ancak firma, tıpkı diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi bu ikonu kalp ile değiştirdi. Shorts’ta bir videoyu beğendiğinizde artık kalp ikonunun kullanıldığını göreceksiniz.

2x hız da geldi

Bunun yanı sıra YouTube, artık Shorts videoları 2x hızda izlemenizi sağlayacak bir özellik de getirdiğini duyurdu. 2x hızı videoyu izlerken ekranın uç noktasına bir süre basılı tutarak kullanabileceksiniz. Böylece hâlihazırda kısa olan videolar, daha da kısa sürede izlenebilecek. Bunun dışında sessiz bir şekilde izlemeyi sağlayan sessize alma seçeneği de eklendi.