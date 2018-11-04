YouTube, En Sonunda Nintendo Switch’e Gelmeye Hazırlanıyor

Çok beklenen uygulama ile ilgili gelişmeler mevcut.

Nintendo Switch, hepimizin de bildiği gibi dünyanın en çok satan konsollarından bir tanesi. Satışlar biraz azalmış olsa bile şirket Temmuz ayında 20.000.000 birim satmaya yaklaşmıştı. Bütün kullanıcıların istediği, ancak hiçbir zaman bir açıklama gelmeyen konu ise YouTube uygulamasıydı. Peki, ileride YouTube’u Nintendo Switch’te görebilecek miyiz? 8 Kasım’da öğreneceğiz.

Son söylentilere göre bazı kullanıcılar Nintendo.com’un sitesinde YouTube uygulamasını önerilenler bölgesinde gördüklerini bildirmişler. Görenler çıkış tarihini de 8 Kasım olarak aktardılar.

Bu, şu an için YouTube’un kesin olarak Switch’e geldiğini kanıtlamasa da en azından bir ihtimal bile bizi mutlu edebiliyor. Hiçbir haber vermeden 8 Kasım tarihinde uygulamayı görürseniz şaşırmayın.