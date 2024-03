Spor salonuna gidecek vakit bulamayanlar ya da evinde, daha rahat bir ortamda sporunu yapmak isteyenler için harika bir öneriyle geldik. Özellikle ramazan ayının getirdiği çok yeme problemi son günlerde hepimizin başını ağrıtıyor. Bunun için de ufak bir spor rutini hiç de fena olmaz!

"İyi hoş ama, spor salonuna gidecek vaktim yok!" diyenlerdenseniz okumaya devam edin. Çünkü birazdan önereceğimiz YouTube kanallarının hiçbirinde spor salonuna gitmenize, hatta ekipman kullanmanıza bile gerek kalmayacak. Evinizde rahatça sporunuzu gerçekleştirirken gerçek eğitmenlerle birlikte de bir egzersiz yapmış olacaksınız. Böylelikle hem rahatınız bozulmuş olmaz hem de spor hocanızı seçme şansını yakalayabilirsiniz.

Evde spor yapma rutinine pandemi döneminden de aşinayız, bu yüzden o dönemden beri adını sıkça duyduğumuz belli başlı bilinen kanallar mevcut. Hatta bir dönem hepimiz de birçoğunu deneyip yarım bile bıraktık, itiraf edin. Merak etmeyin, sizler için zorlayıcı olmayan, insanların da çok sevdiği spor kanallarını derledik. Artık evde spor yapmak o kadar da zor olmayacak. Isındıysanız başlayalım!

Evde spor yapma alışkanlığı kazandıracak YouTube kanalları:

Walk at Home

Chloe Ting

Popsugar Fitness

Pamela Reif

Lilly Sabri

Nobadaddiction

Live Anabolic

Yürüyüş sevenler için birebir: Walk at Home

Walk at Home by Leslie Sansone, Amerikalı fitness eğitmeni Leslie Sansone'un milyonlarca izleyiciye sağlıklı yaşam yolculuğunda eşlik eden bir YouTube kanalıdır. Uzman bir eğitmen eşliğinde, evde kolayca yapılabilen ve her fitness seviyesine uygun yürüyüş egzersizleri sunuyor. Kanal, yürüyüşün sağlık üzerindeki faydalarını vurgularken aynı zamanda izleyicilere enerji dolu bir egzersiz deneyimi de yaşatıyor. Özellikle ekipman kullanmadan, dakikalarca yürüyüş sevenler için bulunmaz bir nimet!

Pandemi zamanının korkulu rüyası: Chloe Ting

Biraz göz korkutucu zorluğu var, kabul ediyoruz. Bir kere bile deneyenler ne demek istediğimizi anlayacaktır. Küçük challenge'larla vücudunuzu forma sokarak daha fit kalmanızı sağlayan Chloe Ting, her bölgeye ve isteğinize göre videolar çekiyor. Hayalindeki fiziğe kavuş mottosuyla yola çıkan Ting, kısa ama etkili formatıyla birçok kadının da bir numarası hâline geldi.

Kendinizi kısa sürede, daha formda ve fit görmek istiyorsanız Chloe Ting formatlarını inceleyebilir, ihtiyacınız olan videolara kolaylıkla erişim sağlayarak değişime başlayabilirsiniz. Yalnız hareketler biraz zorlayabilir, bizden demesi.

Ne ararsan var: Popsugar Fitness

Uzman yoga ve fitness eğitmenleriyle çekilen videolarda günlük spor için en ideal süreyi sağlayan Popsugar Fitness kanalı, içerisinde her tür videoyu içeriyor. Diğer kanallara nazaran video süreleri biraz daha uzun olduğu için günlük sporunuzu tek bir videoda yapabilme imkânı da yakalayabilirsiniz.

Diğer kanallardan bir diğer farkı da meditasyondan dansa kadar pek çok alanda bir yağ yakımı vadetmesi. Birden fazla ve alanında uzman kişilerle çekilen videoların tadı da bir başka tabii ki.

"Fitness bana göre değil, ben yogacıyım!" diyorsanız: Yoga with Kassandra’s

Yoga, bedeninizi güçlendirmenin, zihninizi sakinleştirmenin ve ruhunuzu beslemenin bir yolu olarak binlerce yıldır kullanılan derin bir uygulamadır. Her nefesiyle iç huzuru ve dengeyi keşfetmek isteyenler için yoganın büyülü dünyasına adım atmak, yaşamınızda inanılmaz bir değişiklik yaratabilir. Siz de Yoga with Kassandra’s kanalıyla tanışarak daha sağlıklı, daha dengeli ve daha mutlu bir yaşamın kapılarını aralayabilirsiniz.

Kısa süreli ama etkili videolar çekilen bu kanalda, zayıflamaktan ziyade dinginlik, sakinlik içeren videolar içinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Özellikle duruş bozuklukları, hareketsiz yaşam ile baş edenlere şiddetle tavsiye edilir.

Pandemi dediysek Pamela Reif'ten söz etmemek olmaz.

Bu sancılı süreçte hepimiz evdeyken özellikle kadınlara ilaç gibi gelen kanallardan yalnızca biriydi Pamela Reif. Herkesin challenge'lar yaptığı, 1 haftada sıkılaşma uygulamaları, 1 aylık süreçte bir beden incelme videoları...Chloe Ting'ten farklı olarak insanı daha az yoruyor, tabiri caizse daha "insaflı".

İsteğinize ve beklentinize göre çeşit çeşit videolar bulabileceğiniz bu kanalda çok ter dökseniz bile sonucuna mutlaka değecektir. Başlangıç seviyesinden başlayarak dilediğiniz videoyu seçebilir, siz de incelme furyasına katılabilirsiniz.

Pandeminin bize kattıklarının üçüncüsü: Lilly Sabri

Lilly Sabri, daha çok kadınlara hitap eden bu kanalın içerisinde yağ yakmaktan egzersize, esnemeden bölgesel incelmeye kadar her şeyi bulabilirsiniz. Chloe Ting ve Pamela Reif ile aynı tatta bir kanal. İzleyici yorumlarına göre videolarda daha başlangıç seviyesine göre egzersiz yaptığı söylense de biraz zorlanmaya hazır olmanızı söylemek isteriz.

Her kategoriye uygun: Nobadaddiction

Birden fazla eğitmenin eşliğinde, dilediğiniz bölgede çalışma yapabileceğiniz bir YouTube kanalı da Nobadaddiction. Özellikle evde spor yapanlar için biçilmiş kaftan olan bu kanalda dilediğiniz her kategoriye uygun, biraz da sıkı bir çalışma görebilirsiniz. Herhangi bir ekipman kullanılmaması da cabası. Başlamadan önce ısınmayı unutmayın!

Erkekler toplanın: Live Anabolic

Ve son olarak, özellikle erkeklere uygun olduğunu düşündüğümüz, 40 yaş üstü erkeklerin yaptıkları egzersiz hatalarından başlayarak tüm egzersizi nasıl doğru yapabilirsinize odaklanan Live Anabolic kanalında eğitmenler de erkek.

Sadece gençlere değil, ileri yaşlar için de programlar hazırlayan bu kanalın diğerlerinden farkı da kas ağırlıklı çalışmak. Spor salonuna gidemeyenler ya da gitmek istemeyenler, ama vücudum da düzenli spora gidiyor gibi fit olsun diyenler için harika bir tercih olacaktır.

