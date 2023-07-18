YouTube, "Stable Volume" isimli yeni bir özelliği test etmeye başladı. Henüz tam olarak ne işe yarayacağı açıklanmayan özellik, platformda muhtemelen daha dengeli ve iyi bir ses deneyimi sunacak.

Dünyanın en popüler video platformu konumunda bulunan YouTube, kullanıcılarının video izleme deneyimini daha da iyileştirecek bir özellik getirmeye hazırlanıyor. Bu özellik, Spotify’da gördüğümüz ses normalleştirmeye benzeyebilir.

Platformun üzerinde çalıştığı yenilikle; videoların seslerini daha düzgün hâle getirerek, kullanıcıların müzik deneyimini iyileştirmeyi hedeflediği söylenebilir. Özellik, Türkçeye “stabil ses” olarak çevrilebilecek “Stable Volume” olarak adlandırılıyor.

Şu an test edildiği düşünülen özelliğin ne zaman herkese geleceği bilinmiyor

YouTube’da farklı videoları izlerken ses seviyelerinin farklılık gösterdiği dikkatinizi çekmiştir. Platform, videoları milyonlarca içerik oluşturucudan topluyor ve bu da milyarlarca videoda ses seviyesi tutarlılığını korumayı ciddi şekilde zorlaştırıyor.

Apple ve Spotify gibi platformlar, seslerdeki ani çıkışları halihazırda düzeltebiliyor. Hatta telefon ve bilgisayarlarda tam olarak bu sorunu düzeltmek için çeşitli uygulamalar da mevcut. Ancak Youtube, bu yeteneğe sahip değildi.

İşte bu yeni aracın eklenmesi, bu tarz ses farklılıklarının üstesinden gelinmesine yardımcı olacak gibi gözüküyor. Ancak özelliğin tam anlamıyla nasıl değişiklikler yapacağı konusunda net bilgiler yok.

Gelen ekran görüntülerinden, aracın Android kullanıcılarında gözüktüğünü görebiliyoruz. Daha dengeli bir izleme ve dinleme deneyimi sunacağını tahmin ettiğimiz özellik, video izlerken sağ üstte yer alan ayarlar simgesi üzerinden aktif hâle getirilebilecek.

Stable Volume’ün ne zaman geniş çapta çıkış yapacağını bilmiyoruz. Ancak bazı kullanıcılar, uygulamalarında özelliği görmeye başladığını söylüyor. Bu da şirketin, küresel olarak kullanıma sunmadan önce özelliği test ettiğinin bir göstergesi. Stable Volume’un tam olarak ne işe yarayacağını ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz.