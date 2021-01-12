YouTube Türkiye’nin Trendler listesinde ilk sıraya yükselen 29 saniyelik video, ciddi bir tartışmaya konu oldu. Normalde 5,6 milyon aboneye sahip olan ve kanalında PUBG videoları yayınlayan Ümmü Seyf (Om Sayf), söz konusu videoda “Şidddete uğruyorum, yardım et” anlamına gelen bir el işareti yapıyor ve bunun son videosu olduğunu söylüyor.

Zaman zaman YouTube Türkiye Trendler listesine giren Arapça videoları görmek mümkün, ancak 10 Ocak tarihinde yayınlanan ve bugün Türkiye’de ilk sıraya yükselen bir video, ciddi tartışmalara neden oldu. PUBG içerikleri üreten ve İstanbul’da yaşadığı söylenen Ümmü Seif (Om sayf) isimli bir fenomen, 29 saniyelik videosunda el işareti ile şiddete uğradığını söyleyip yardım çağrısında bulundu.

Görüntülerde, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında dünyanın her yerinde aynı anlama gelen bir el işaretini kullanıp bilinçli şekilde mesaj veren YouTuber, içeriğine “Kanalımdaki son video” başlığını attı. Konunun Türkiye’de gündem olmasına neden olan gelişme ise kendisinin İstanbul’da yaşadığının söylenmesi ve Türk polisinden yardım çağrısında bulunması oldu. Haber siteleri aracılığı ile hızla Türkiye’de duyulan video, böylece Trendlerde ilk sıraya yükselip gündeme girdi.

YouTuber Ümmü Seif’ten “Şiddete uğruyorum, lütfen yardım et” çağrısı ve videoda söyledikleri şu şekilde:

“YouTube’da güzel günler geçirdim, hayatımdaki en güzel iki seneydi. (El işareti yapıyor) Şimdi YouTube’u terk etme zamanım geldi. Bir daha video yüklemeyeceğim, bay.”

Ümmü’nün bu ifadeleri, hiç gerçek olmasını istemeyeceğimiz karanlık bir ihtimali gün yüzüne çıkarıyor. Daha önce kadınların aynı el işaretini kullanarak yardım talebinde bulundukları pek çok videoda olduğu gibi, olayın iç yüzünü öğrenmek için internet ve sosyal medya şimdilik yetersiz kalacak gibi görünüyor.

Videoyu paylaşan ya da yorumlayan kullanıcıların bir kısmına göre Ümmü Seif, toplumsal bir mesaj vererek viral olma çabası taşıyor. Aslında dünyanın hemen her yerinde, böylesine hassas konuların alet edildiği viral olma çabalarına zaman zaman şahit oluyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıl gerçekleşen İzmir Depremi ardından bir TikTok fenomeni tarafından, sözde enkaz altında kalıp depremzedeleri canlandırdığı videolar paylaşması gibi. Ancak kadına şiddet sorununun, bu seviyeye gelen bir içerik üreticisi tarafından kullanılması iddiası, şimdilik son derece boş görünüyor.

Ümmü Seif’in videosu ve ifadeleri umarız görmek istemediğimiz o gerçekliği taşımıyordur ve kendisi şu an iyi durumdadır. Olaya ilişkin gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.