Reklamları ile kullanıcılarının sürekli canını sıkan YouTube, birer reklam gösterdiği yerlerde ikişer reklam gösterecek.

YouTube'dan bir video izlemek istediniz, YouTube'u açtınız, videonuzu buldunuz ve üzerine tıkladınız. Videoyu izlemeden önce YouTube, 5 saniye izlendikten sonra atlanabilen bir video izlemenizi istedi. Peki sorun değil deyip izlediniz 5 saniye ve atladınız. Videonuzun uzunluğuna göre ilerleyen kısımlarda da benzer şekilde reklamları atlayarak, izlemek istediğiniz videoyu izlediniz. Şimdiye kadar YouTube'un reklam sistemi bu şekilde işliyordu ancak bu, yakın zamanda değişecek.

YouTube, reklam sisteminin kullanıcılarını oldukça huzursuz ettiğinin farkına vararak (!) yeni bir reklam sistemi getirmeye koyuldu. Yeni reklam sistemi, reklamları videonun içerisine parça parça yaymak yerine, art arda 2 reklam şeklinde vermeye odaklanıyor. YouTube'a göre bu sayede kullanıcılar video izlerken, videoları %40 oranında daha az kesintiye uğrayacak.

Yapılan açıklamalara göre YouTube platformuna gelecek olan yeni reklam sistemi bu sene içerisinde ilk olarak bilgisayarlarda, sonrasında akıllı telefon ve tabletlerde, bunları takiben akıllı televizyonlarda uygulamaya geçecek. Kullanıcıların, YouTube'un yeni reklam sisteminden hoşnut kalacağı ise pek düşünülmemekte.