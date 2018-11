Baş rollerinde John Lee Miller ve Angelina Jolie gibi isimlerin olduğu 1995 yapımı Hackers filmi, gittikçe genişleyen YouTube Movies kanalına yüklendi.

Daha önce ilk Fantastic Four’un sinemalara verilmemiş ve ilk defa çekilen versiyonunun YouTube’a yüklendiğinin haberini yapmıştık. Ayrıca geçtiğimiz günlerde birçok eski film yasal olarak YouTube’a yüklenmişti. Bu filmlerin arasına bir tanesi daha katıldı.

Oyuncu kadrosunda John Lee Miller ve Angelina Jolie gibi oyuncuların bulduğu, yönetmenliğini ise K-Pax, The Skeleton Key, The Wings of the Dove gibi filmlerin yönetmenlik koltuğuna oturmuş Iain Softey’nin yaptığı Hackers filmi YouTube Movies kanalına yüklendi.

Filme ne yazık ki ülkemizden erişim mümkün değil ama herhangi bir VPN ile konumunuzu ABD yaparak izleyebilirsiniz. Filmin IMDb puanı 6.1, Metscore’u 46, Rottentomatoes’da izleyici skoru ise %68.