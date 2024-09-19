YouTube, yeni etkinliğinde içerik üreticilerin ve izleyicilerin seveceği birçok yeni özelliğini tanıttı.

YouTube'un içerik üreticilere yönelik düzenlediği yıllık etkinliklerden biri olan Made on YouTube bu yıl da gerçekleşti ve etkinlikte yeni içerik araçları, topluluk oluşturmanın yepyeni ve detaylı yolları, izleyici etkileşimi ve içerik üreticilerin para kazanmalarını kolaylaştırmak için yepyeni özellikler duyuruldu.

Veo, Dream Screen'e Geliyor

Geçen yıl duyurulan Dream Screen, YouTube Shorts'ta arka planlar oluşturmaya olanak tanıyor ve şimdi daha da iyi hâle geliyor. Google DeepMind'ın en yeni video oluşturma modeli Veo, Dream Screen'e daha gerçekçi arka planlar ve ilk kez özel video klipler getirecek.

İlham

YouTube Studio'daki İlham sekmesi, oluşturulan fikirleri, başlıkları ve küçük resimleri tarzınıza uygun hâle getirirken, projelere dönüştürebileceğiniz öneriler üzerinde çalışmanıza olanak tanıyor.

Topluluklar

Topluluklar, içerik üreticilerin izleyicileriyle daha derin ilişkiler geliştirmek için kanal sayfalarında etkinleştirebilecekleri yeni bir alan olacak. Hem içerik üreticiler hem de aboneler burada paylaşımlar yapabilecekler ve sevdikleri videolar ve konular hakkında bağlantı kurabilecekler.

Topluluk Merkezi

Topluluk merkezi, YouTube Studio uygulamasında içerik üreticilerin kitlelerini daha kolay anlayabilecekleri ve onlarla etkileşim kurabilecekleri geliştirilmiş bir alan olacak. Ayrıca başlangıç noktası olarak yapay zekâ ile geliştirilmiş yorum yanıtı önerileri de bulunacak, böylece içerik üreticilerin kitleleriyle iletişimi kolaylaştırılacak.

Otomatik Dublaj

Dublaj, içerik üreticilerin videolarını konuştukları dilden bağımsız olarak dünyanın daha fazla yerinde daha fazla insan için daha erişilebilir hâle getirmelerine yardımcı olacak.

Hype

İzleyicilerin küçük ve orta ölçekli içerik üreticilerin haftalık liderlik tablosunda yer almalarına yardımcı olmak için etraflarında toplanmaları ve "hype" yapmaları için bir yol sunulacak. Bu esasında beğen tuşunun bir uzantısı olarak olacak ancak bir videoyu gerçekten seviyorsanız, beğen tuşuna tıklayabilecek, ardından yeni bir liderlik tablosuna ulaşmasına yardımcı olmak için "hype" yapabileceksiniz. Bu hype liderlik tablosu, öne çıkarılan içerik üreticilerin tanınmasına yardımcı olacak ve onları yeni kitlelerle buluşturacak.

YouTube Alışveriş

Şu anda YouTube Alışveriş’te 250.000'den fazla içerik üretici bulunuyor ve ortaklık programı ABD ve Güney Kore'nin ötesine geçerek bugün Endonezya'ya, önümüzdeki haftalarda da Tayland ve Vietnam'a yayılacak.

Hediyeler

Jewels tarafından desteklenen hediyeler, izleyicilerin tepki vermesini, heyecanını ifade etmesini sağlayacak. Ayrıca bu hediyeler, içerik üreticilerin YouTube'dan para kazanmaları için yeni bir yol olacak ve dikey olarak yapılabilecek canlı yayınlarla desteklenecek.

İçerikler TV’ye Taşınıyor

Bu yeni özellik, içerik üreticilerin videolarının büyük ekranda, özellikle de televizyonlarda daha ilgi çekici hâle gelmesini sağlamayı amaçlıyor. YouTube artık içerik üreticilerin videolarını sezonlar ve bölümler hâlinde düzenlemelerine izin verecek. Bu, özellikle diziler, eğitim içerikleri veya düzenli bir hikâye akışına sahip videolar üretenler için faydalı olacak.

Peki siz YouTube’a gelecek yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.