Bakmaya doyamadığımız görsellerle satışa çıkan Ferrari 250 GTO, beraberinde büyük hikâyeler taşıyor.

1960'lara damga vuran Ferrari 250 GTO, piyasaya ilk çıktığında 18.000 dolar gibi bir fiyattan alıcı buluyordu. Elbette o günkü paranın değeri ile şimdiki bir değil; Amerikan dolarının bugün ülkedeki değerini hesap edince bu para yaklaşık 180-190 bin dolar gibi bir miktara tekabül ediyor.

2018’de yaptığımız bir haberde, 1963 model 250 GTO’nun 48 milyon dolara alıcı bulduğunu sizinle paylaşmıştık. Şimdiki özel bir açık artırmada satıldığı için fiyatı net değil. Fakat hikâyesi ve özellikleri oldukça ilginç. Ayrıca fotoğraflarına bakmaya doyamayacaksınız.

Kendisinden sadece 21 tane var.

Direksiyonu solda olan bu modelin şasisi, gövdesi, motoru, arka aksları ve vites kutusu orijinal. 1962’den 1965’e kadar Avrupa’da çeşitli yarışlara katılan bu model, saygın koleksiyonerlerin elinden geçmiş. 3527 GT şasi numarası bulunuyor ve motor kapasitesi de 2953cc.

Bahsettiğimiz yarışların birinde talihsiz bir olay yaşamış bu araç. Katıldığı ilk yarışlardan olan Tour de France’ta birinci olarak ilerlerken talihsiz bir kaza sonucu yarışı, yedinci sırada bitirmiş.

Bunun ardından dediğimiz gibi 1965’e kadar yarışmaya devam eden araç, cam pencereler ve deri döşemelerle modifiye edilmiş. Bunun amacı, aracı yol kullanımına uygun hâle getirmekti. Onlarca yıl sonra ara sıra hatıra yarışlarında kullanılan araç, en son olarak kapsamlı bir restorsayondan geçti. Şimdiyse tarih dolu bu araç, yeni sahibini bekliyor.

Aracın görselleri:

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