YouTuber Alex Brooks, bir Starlink antenini arabasına bağlayıp yavaş hızda seyrederken uydudan internete bağlanmayı başardı. Bu, Starlink'in gelecekte otomobillerde de kullanılabileceğinin en önemli kanıtı olabilir.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX tarafından hayata geçirilen Starlink projesi, mevcut sabit geniş bant internet altyapısına en heyecan ve umut verici alternatiflerden biri konumunda. Yörüngeye fırlatılan binlerce uydu ile yüksek hızlı ve kesintisiz bir uydudan internet deneyimi sunmayı hedefleyen Starlink, henüz beta aşamasında olsa da etkileyici hızlar sunmayı başarıyor.

Starlink'i kullanabilmek için bir Starlink kurulum seti sipariş etmeniz ve Starlink abonesi olmanız gerekiyor. Bir çanak anten, router ve mobil uygulamadan oluşan kurulum seti, normal şartlarda sabit bir noktaya kurulmak ve kullanılmak üzere inşa edilmiş olsa da MarzBar adlı YouTube kanalının sahibi olan YouTuber Alex Brooks, Starlink'in "mobil" olarak kullanılıp kullanılmayacağını görmek için ilginç bir deneme gerçekleştirdi.

Starlink çanak antenini bir Land Rover Defender'ın üstüne yerleştiren ve tüm Starlink setini aracın içine kuran Alex Brooks, aracı ile sürekli olarak konum değiştirirken Starlink'in internet bağlantısının kesilip kesilmediğini ve internet hızının nasıl olduğunu kontrol etti. Sonuç; Starlink anteni bir yerden başka bir yere götürülse dahi uydu bağlantısı kesilmiyor ve internet hizmeti vermeye devam ediyor. Ancak araç hızlı hareket ederken internet hızı aşırı yavaşlıyor ve bağlantı kesilme noktasına geliyor.

Aslına bakacak olursak Elon Musk daha önce bu konuda da açıklamalar gerçekleştirmiş ve Starlink'in kara, hava ya da deniz taşıtlarında da hizmet verebileceğini ifade etmişti. Ancak tüm araçların çatılarına koca koca antenler yerleştirmek mümkün olmayacağından muhtemelen taşıtlar için özel tasarımlı Starlink antenleri satışa sunulacaktır.

MarzBar'ın Starlink'i bir otomobilde denediği video

Starlink hakkında Webtekno ekibinin hazırladığı videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz