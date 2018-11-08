YouTuberlar İçin Tüm Türkiye'de Vergi Denetimi Başlatıldı

İki yılı aşkın süredir, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen YouTube gelirlerini vergilendirme çalışmaları kapsamında, artık resmi denetim sürecine girildi. YouTube’da yayın yapan kişiler, sosyal medya fenomenleri ve diğer mecralardan yayın düzenleyip gelir elde edenler, Gelir İdaresi Başkanlığı’na davet edilmeye başladılar.

İnternet üzerindeki popüler mecralardan yayın yaparak gelir elde eden kişiler, bir süre boyunca bu kazançlara ilişkin bir vergilendirme usulü olmadığından dolayı yasal yükümlülük altında değillerdi. Bazı yayıncılar, özellikle YouTube platformundan elde ettikleri geliri resmi kurumlara bildirerek vergilerini ödemeyi tercih edebiliyorlardı.

2016 yılında Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalarla, internet üzerinden yaptıkları yayınlarla para kazanan yayıncıların, zorunlu olarak vergi ödemeleri için bir mevzuat hazırlığı yapılmaya başlanmıştı.

Bu düzenlemeler haricinde bir şirkete bağlı olarak çalışan yayıncıların vergi ödemeleri zaten zorunluydu. Zamanla bireysel olarak yaptıkları yayınlardan gelir elde eden kişi sayısı artmaya başlayınca, resmi kurumlar da bu gelirlerin vergiye tabi tutulması konusundaki çalışmalarını tamamladılar.

Nisan 2018’de dönemin Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yapılan açıklamayla, sosyal medya fenomenlerinin vergi usullerin kesinleştiği anlaşılıyordu. Temmuz 2018’e geldiğimizde tamamlanan vergilendirme çalışmaları sonucunda, YouTube gelirleri (ya da farklı bir platform) toplamda 26 bin TL’yi aşan yayıncıların vergi ödemesine karar verildi.

Resmi denetim süreci başladı:

Yasal mevzuatlar kapsamında YouTube ve benzeri platformlardan gelir elde eden kişi ya da şirketler için resmi deneyim süreci de Kasım 2018 itibariyle başladı. Bundan sonraki aşamalarda gelir elde ettikleri tespit edilen yayıncılar, aşağıdaki gibi bir resmi yazıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na davet edilecekler:

Resmi olarak internet üzerinden sağlanan kazançların, gelir kapsamında değerlendirilip vergilendirilmesi işlemlerinin artık başladığını, vergi ödemesi gerçekleştiren ya da gerçekleştirmeyen tüm yayıncıların bu denetime tabi tutulabileceğini de belirtelim.