Kokusuyla erkekleri çok daha çekici hale getirdiğini iddia eden Axe markasına ait bir kamyonda yangın çıkınca Twitter kullanıcılarının konuyla ilgili esprileri ardı ardına geldi.

Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda Axe markalı deodorantlar ile dolu olan bir tır, aniden alev aldı. Tırın alev alması ile birlikte aerosol dolu Axe kutuları da bir bir patlamaya başladı. Olaya tanık olan kişilerin söylediklerine göre bazı Axe deodorant kutuları olan yerinden çok uzaktaki mahallelere kadar fırlamıştı. Neyse ki Axe kutularının inanılmaz patlamalarına karşın olay sırasında herhangi bir kişi yaralanmadı.

Olay, herhangi bir şirketin başına gelseydi sıradan bir kaza haberi olarak değerlendirilebilirdi. Ancak konu erkekleri çok daha çekici hale getirdiğini iddia eden ve üst kuruluşunun resmi internet sitesinde bile, ‘1986’dan beri Türk erkeklerinin her yeni güne daha iddialı başlamasını sağlayan Axe…’ şeklinde bir ibare yer alan bir marka olunca sosyal medyada espriler ardı ardına geldi. İşte söz konusu Axe kazası ile ilgili atılmış ilginç tweetler:

‘’Axe reklamlarında göründüğü gibi enkaz üzerinde çalışan kadınlar nerede?’’

‘’Çoğu kişi Axe deodorantından kaçar, ilk yardım ekipleri ise ona doğru koşar.’’

‘’Liseden sonra Axe deodorantının hayatları yok etmeyi bıraktığını düşünmüştüm.’’

‘’Güncelleme: Patlama muhtemelen bir ortaokul öğretmeni tarafından kasıtlı olarak gerçekleştirildi.’’

‘’Otoyol Hollister(bir giyim markası) gibi kokuyordur.’’

‘’Bu trafikte sıkışmıştım. 8. sınıf gibi koktuğunu söyleyebilirim.’’