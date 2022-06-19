Dünyada; İskandinav, Yunan, Türk ve Mısır derken onlarca mitolojinin var olduğunu ve bu mitolojilerin bazılarının günümüzde de fazlasıyla popüler olduğuna tanıklık ediyoruz. Öyle ki bu mitolojilerin kitapları, filmleri ve hatta oyunları bile çok daha sık bir şekilde karşımıza çıkmaya başladı. Bizler de en popüler mitolojilerden bir tanesi olan Yunan mitolojisini konu alan 10 oyunluk yeni bir liste ile karşınızdayız.

Oyun dünyasında mitoloji artık kaçınılmaz bir gerçek. Diğer adıyla ‘’efsane bilimi’’ olarak adlandırılan bu dal, içerisinde barındırdığı birçok olağanüstü unsur ve ilgi çekici hikâyeler ile farklı kültürlere ev sahipliği yaptığı için oyunlara uygun bir altyapıya sahip.

Oyunlar, bu mitleri konu alıyorsa da büyük oranda orijinal hikâyeye sadık kalmıyor ve bahsedilen dünya içerisinde kendi hikâyelerini oluşturuyorlar. Örneğin, Yunan mitolojisinde Kratos diye bir karakter bulunmasına rağmen God of War serisinden tanıdığımız Kratos ile herhangi bir ilgisi yoktur ve tanıdığımız Kratos kurgusal bir karakterdir. O hâlde lafı daha fazla uzatmadan listemize geçelim.

Yunan mitolojisine dayanan 10 oyun

Hep hikâyesini dinledik, bu kez de destansı Truva Savaşı’nı yaşayın: A Total War Saga: Troy

Eski ismiyle Truva, günümüzdeki ismiyle de Çanakkale’de yaşanmış olan bu destansı savaş, Truvalı Prens Paris’in Sparta Kralı Menelaous’un karısı güzeller güzeli Helen’i kaçırması ile Yunanlıların, Truva kentine saldırısını konu alıyordu. Hepimizin bildiği meşhur Truva atının doğuş noktası olan Truva Savaşı, yakından tanıdığımız Total War formülü ile yeni bir strateji oyununa kavuşmuştu.

A Total War Saga: Troy, benzersiz devasa savaşları komuta edebileceğiniz ve küçükken birçoğumuzun en az bir kere içinden geçirdiği ‘’Hektor’un öcünü alacağım’’ cümlesini kapsamlı stratejik taktikleriniz ile birlikte uygulayabileceğiniz bir oyun. O zaman sizin için tek bir sorumuz var. Truva’yı kurtaran mı, yoksa fetheden mi olacaksınız?

Topuğunuza dikkat edin: Achilles: Legends Untold

Dünyanın en büyük savaşçısı ve bir yarı tanrı olan Achilles, Hades ve Ares arasındaki anlaşmazlığı bozmak için zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Souls-like bir aksiyon rol yapma oyunu olan Achilles: Legends Untold, henüz bir erken erişim oyunu.

Souls yapısı, Yunan mitolojisini konu alan ilgi çekici hikâyesi ve arkadaşlarınız ile birlikte oynayabileceğiniz co-op seçeneğiyle dikkatleri üzerine toplayan yapım, bir erken erişim ürünü olduğu için birçok eksiğe de sahip. 2023’ün birinci çeyreğinde tam sürümünün piyasaya sürülmesi beklenen Achilles: Legends Untold, Yunan mitolojisini konu alan bir souls-like oyunu arayışında olanlar için en iyi seçeneklerden bir tanesi olabilir.

Yıllar geçer, o eskimez: Age of Mythology

Listenin en eski oyunu olan Age of Mythology, birçok oyun-severin gizliden gizliye ikinci oyununu beklediği yapımlardan bir tanesi. Oyun, Mısır ve İskandinav mitolojilerini de barındırsa da Yunan mitolojisini konu alan birçok unsura ve karaktere sahip.

Zeus, Poseidon ve Hades’in yanı sıra efsanevi Yunan kahramanlarını da içeren gerçek zamanlı strateji oyunu, sentorlar gibi birçok mitolojik birime de ev sahipliği yapıyor.

Kim demiş oyunlar sanat değildir diye?: Apotheon

Antik Yunan çömleklerinden oluşan kendi özgün sanat tasarımıyla oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran Apotheon, Yunan mitolojisini konu alan iki boyutlu bir aksiyon oyunu. Tanrıların, insanları terk etmesi ve cezalandırmasının ardından intikam almak için yola çıkan ana karakterimiz, zorlu bir macera ile karşı karşıya kalacak.

Sade ve eğlenceli yapıda bir hikâyeye, ortalama sekiz saatlik oynanış süresine ve öğrenmesi kolay, ustalaşması zor bir kontrol şemasına sahip olan Apotheon, Yunan mitolojisini konu alan bir platform oyunu dendiğinde akla gelebilecek en iyi seçeneklerden bir tanesi.

Sokrates ile tanışabileceğinizi söyleseydik ne derdiniz?: Assassin’s Creed Odyssey

Oyuncular olarak, zaman zaman Ubisoft’a söyleniyor olsak da birçoğumuzun gizliden gizliye çok sevdiği bir şirket kendisi. Assassin’s Creed Odyssey ile Antik Yunanistan macerasını bambaşka bir boyuta taşıyan Ubisoft, oyun dünyasındaki en kapsamlı mitolojik açık dünyalardan bir tanesini inşa etmeyi başarmış. Assassin’s Creed Odyssey; devasa dünyası, şahane manzaraları ve antik yapıları ile birlikte sizi kendisine hayran bırakabilir.

Destansı savaşlara katılacağınız, efsanevi mitolojik yaratıklarla karşılaşacağınız ve upuzun bir serüvene atılacağınız Assassin’s Creed Odyssey, bu mitolojiyi yüzlerce saatlik bir içerikle sunan sayılı oyunlardan bir tanesi diyebiliriz.

Yunan mitolojisi ile başlayan, İskandinav ile devam eden bir seri: God of War

PlayStation’ın ve oyun dünyasının en popüler serilerinden bir tanesi olan God of War’ı hepimiz biliyoruz. İlk olarak 2005’te karşımıza çıkan seri, içerisinde bolca bulmaca barındıran ve ‘’hack and slash’’ yapısıyla dikkatleri çeken kombo tabanlı aksiyon macera oyunlarından oluşuyordu.

Zeus’un oğlu olan yarı tanrı Kratos’un karanlık hikâyesini anlatan ve nasıl ‘’Savaş Tanrısı’’ olduğunu bizlere aksiyon dolu bir macera ile gösteren seri, 2018’de piyasaya sürülen God of War ile birlikte ciddi bir yenilenmeye gitmiş ve oyun dünyasında çok büyük ses getirmişti. Yeni God of War ile birlikte Kratos artık Yunan diyarlarını terk etmiş ve İskandinav mitolojisi ile birlikte yepyeni bir sayfa açılmıştı. Buna rağmen Kratos’un bir Yunan tanrısı olduğunu ve oyunun Yunan mitolojisine dair bolca atıf bulundurduğunu da belirtmekte fayda var.

Yeraltı dünyasının prensi olmaya hazır mısınız?: Hades

Meşhur, ‘’Zeus’a gökyüzü, Poseidon’a denizler, Hades’e de yeraltı düşer.’’ repliğini daha önce izlediğiniz birçok filmden hatırlıyor musunuz? Ölülerin Hükümdarı ve Yeraltı Dünyasının Kralı olan Hades’in çocuğu Zagreus olarak oynadığımız oyunda babamıza başkaldırıyor ve Yeraltı dünyasından kaçmaya çalışıyoruz.

Geçtiğimiz yılların en popüler oyunlarından bir tanesi hâline gelen Hades, ‘’rogue-like’’ yapısının yanı sıra bu türden alışık olmadığımız detaycı hikâye anlatımıyla öne çıkıyor ve oldukça akıcı oynanışıyla kendisini oyunculara sevdirmeyi başarıyordu. Başarılı seslendirmeleri, harika müzikleri ve Yunan mitolojisini konu alan atmosferiyle de kendisini oynatan oyun, rogue-like türünü sevenler veya ilk defa giriş yapmak isteyenler için çok güzel bir seçenek.

Zelda gibi ama Yunan tanrılarıyla: Immortals Fenyx Rising

Ubisoft’un mitolojileri çok fazla sevdiğini düşünmeye başladık. Assassin’s Creed Origins, Odyssey, Valhalla ve Immortals Fenyx Rising derken son zamanlarda içerisinde bolca mitolojik unsur barındıran birçok oyun yayımlayan Ubisoft, Immortals Fenyx Rising ile de yeni bir formül işlemiş.

Açık dünyası, bol bol bulmacası ve tanrıların gözünden hikâye anlatımıyla öne çıkan Immortals Fenyx Rising, meşhur Yunan tanrılarını kurtarmak için çıktığımız bir yolculuğu konu alıyor. Tanrısal güçlere erişecek ve bu güçler ile birçok mitolojik yaratığa karşı savaşacağımız oyun, tatlı grafikleriyle de eğlenceli bir macera vaat ediyor.

Tanrıların savaş alanı: SMITE

Smite, ücretsiz bir şekilde oynanabilen üçüncü şahıs bakış açısına sahip bir çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası (MOBA) oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İçerisinde birçok mitolojiden tanrılar ve unsurlar oyunlar barındıran oyun, 100’den fazla oynanabilir tanrıya ev sahipliği yapıyor.

Yunan mitolojisinden; Zeus, Hades, Poseidon ve birçok oynanabilir karakter içeren oyun, ücretsiz bir çok oyunculu deneyim arayışındaki oyuncular için biçilmiş kaftan.

Günümüzde bile keyifle oynanabilir: Titan Quest Anniversary Edition

Yılların eskitemediği bir diğer oyun olan Titan Quest, Anniversary Edition adı altında çeşitli güncellemelere kavuşmuş ve 2006’daki piyasaya sürülüşünün ardından günümüze adapte edilmişti. Diablo benzeri en iyi oyunlardan bir tanesi olarak adlandırılan yapım. İçerisinde Antik Yunanistan, Mısır ve Asya’dan maceralar barındırıyor.

Hack and Slash oynanış yapısıyla bir aksiyon rol yapma oyunu olan Titan Quest, Yunan mitolojisine odaklı birçok içeriğe ve oynanış elementine sahip. Çeşitliliği ve unutulmaz müziğiyle akıllara kazınan oyun, bu tarz yapımları seven oyuncular için kaçırılmaması gereken türden.