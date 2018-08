Yürek Yiyen Bir Müze Ziyaretçisi Sergilenen Çukura Atladı

Portekiz’in Porto kentinde bulunan Serralves Müzesi, birbirinden akıl büken sanat eserlerinin sergilendiği bir yer. Bu eserlerden birisi olan, içerisi mutlak siyaha boyanmış 2.4 metrelik çukur, görünümü dolayısıyla bir ziyaretçiyi fena aldattı. Eserin orijinal halini görünce yaralanan ziyaretçiye siz de hak vereceksiniz.

Looney Tunes çizgi filmlerinde karakterlerin her imdadına yetişen siyah çukurları hatırladınız mı? Bu çukurlar, çizgi filmlerdeki görünüşleri itibariyle asıl derinliklerini belli edemezler. Onlara hangi açıdan bakarsanız bakın, iki boyutlu bir daireymiş gibi algılanırlar.

Sanatçı Anish Kapoor tarafından yapılan ve Porto’daki Serralves Müzesi’nde sergilenen Limbo in Into isimli eser de tam da çizgi filmlerdeki iki boyutlu çukurlar gibiydi. Sanatçı bu çukurun içerisini simsiyah boyalarla kapladığı için çukur, her açıdan gelen ışığı soğuruyordu. Bu nedenle boyut algısı ortadan kalkıyor, ziyaretçiler onu yerdeki bir boya gibi görünüyor.

İngiliz Times’a göre bu eser, katılımcıların büyük ilgisini çekiyor, çünkü onun bir çukur olduğuna kimse inanmak istemiyor. Etrafında uyarı levhaları ve çok sayıda personel bulunması dolayısıyla ziyaretçilerin, yerdeki kara lekenin aslında bir çukur olmadığı, kandırıldıklarına yönelik iddiaları da alevleniyor. Orijinalliği bozmaması açısından çukurun etrafında herhangi bir bariyer de bulunmuyor.

Geçtiğimiz hafta sonu, müze ziyaretçilerinden 60’lı yaşlarında olduğunu söyleyen İtalyan bir adam tüm uyarıları görmezden gelerek deliğin gerçek olmadığını ispatlamak amacıyla üzerine adım atmak istedi fakat kanıtladığı şey kendi yanılgısı oldu. Çukurun içine düşen yaşlı adam, yaralandığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Müze yönetimi, konuyu daha da uzatmamak adına sergiyi bir süreliğine kapatma kararı aldı.

Sanatçı Anish Kapoor, 2016 yılında üretilen Vantablack adlı son teknoloji bir materyal kullanarak bu eseri hazırlamış gibi görünüyor. Vantablack, günümüzün en mutlak siyah materyallerinden birisi. Bu özel kaplama teknolojisi, etrafındaki ışıkları neredeyse %99.9 oranında soğuruyor. Bir başka deyişle Vantablack üzerine düşen bir ışığın sadece %0.035’i geriye yansıyor. Bu nedenle yüzeydeki herhangi bir engebeyi görmek imkansız hale geliyor. Hemen aşağıda konuya ilişkin bazı örnekler var.

Muhtemelen örneklere bakınca Kapoor’un Limbo in Into çukurunu bu malzemeyle yaptığını düşündünüz, ancak durum öyle değil. Limbo in Into eseri, Vantablack’ten birkaç yıl önce sergilenmeye başladı. Kapoor, aynı etkiyi yaratmak adına kendi boya karışımını kullandı.

Yine de bilmekte fayda var: Vantablack, sanat eserlerinde kullanılmak adına tasarlanmadı. Bu kaplamalar, uzay gözlemleri yürüten gelişmiş teleskopların yansıma önleyici mekanizmalarında kullanılıyorlar.