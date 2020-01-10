Yuvarlak Akıllı Telefon Cyrcle, CES 2020'de Sergileniyor

Cyrcle adlı yuvarlak akıllı telefon, sahip olduğu özelliklerle fark yaratamasa da apayrı tasarımı ile tüm kalıpları yıkmayı hedefliyor. Telefonun planlanan fiyat etiketi ise bu umutları bir miktar yok ediyor.

‘Akıllı telefon’ terimini görsel olarak anlatmanızı istesek cevabınız ne olurdu? Muhtemelen hemen hepimiz siyah çerçeveli, dikdörtgen, büyük ekranlı bir cihaz olarak tanımlardık. Peki hiç bu kalıbı kıracak bir akıllı telefon kullanmayı düşündünüz mü? Eğer cevabınız ‘evet’ ise sizleri Cyrcle ile tanıştıralım.

Aslına bakacak olursanız Cyrcle, şirketin ilk ‘farklı’ akıllı telefonu değil. Şirket yuvarlak tasarımlı ilk akıllı telefonunu 2016 yılında 2G destekli olarak gün yüzüne çıkardı. O günden bu yana cihaz 4G LTE yani 4.5G destekli olacak şekilde geliştirildi. Dahası, üretici şirket olan Cyrcle, bu telefonu 2021 yılının ilk yarısında 700 dolar fiyat etiketi ile satışa sunmayı planlıyor.

Farklılık isteyenlere: Yuvarlak akıllı telefon Cyrcle

Cyrcle, bir tarafı düz, diğer tarafı dıştan çektikli genel olarak yuvarlak hatlı bir akıllı telefon. Cihazın daha önce gördüğünüz hiçbir akıllı telefona benzemediğini tamamıyla kabul ediyoruz. Hatta bir telefondan çok devasa boyutlu bir akıllı saate benzediği dahi söylenebilir. Ancak amaç da bu değil mi zaten: Kalıpları kırmak.

3,45 inçlik dokunmatik bir ekrana sahip olan bu yuvarlak akıllı telefon Android 9 Pie işletim sistemi ile çalışıyor. Cihaz yuvarlak bir ekrana sahip olduğu için uygulama arayüzlerinin de buna göre şekillenmesi gerekiyor. Şirket CEO Christina Cyr, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate aldıklarını belirterek popüler uygulamaların kare şeklindeki arayüzlerinin ekrana tam oturması için ekranda küçültüleğini belirtti.

Cyrcle kesinlikle premium bir akıllı telefon değil. Hatta cihazın CES 2020’de sergilenen prototipi 3D baskı makinesi ile oluşturulmuştu ve pek çok tasarım hatası bulunuyordu. Bununla birlikte cihazda 2GB RAM, 16 GB depolama alanı, önde ve arkada 13 MP’lik birer kamera, Bluetooth 4.2 desteği ve 2.000mAh batarya bulunuyor.

Donanım açısından günümüz akıllı telefonlarının gerisinde bulunan bu yuvarlak akıllı telefonda bir yerine iki ayrı 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Çünkü Cyrcle şirketi, gençlerin arkadaşları ile dinledikleri şarkıları paylaşmak isteyebileceğini düşünüyor. Cyrcle’da ayrıca çift SIM kart desteği de bulunuyor.