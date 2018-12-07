Yüz Tanıma Sistemleri Yeni Bir Distopya Oluşturabilir

Yavaş yavaş George Orwell'ın 1984 distopyasında anlattığı distopik evrene doğru gidiyor olabiliriz.

Brad Smith, yeni önlemler alınmadığı takdirde yüz tanıma sistemlerinin distopyaları aratmayacak olaylar yaşamamıza yol açacağını söyledi. Microsoft, bu teknolojinin kullanımıyla ilgili yeni prensipler oluşturdu ve kanunlar ile endüstrideki rakiplerini de bunlara uymaya davet etti.

Açıklamasında yüz tanıma sistemlerine değinen ve belirli bir şekilde kısıtlanmazlarsa sürekli gözetleneceğimizi söyleyen Smith, sözlerine şu şekilde devam etti:

“2024 yılının George Orwell’ın 1984 distopyası gibi olmaması konusunda önlemler almalıyız. En vazgeçilmez demokratik ilke, hiçbir hükümetin yasaların üstünde olmadığı ilkesi olmuştur. Şu an ise yüz tanıma teknolojisinin devlet tarafından kullanımı, yasaların ilgilenmesi gereken bir durum. Yeni bir anayasa bizi bir düzene sokabilir.”

Bu senenin başlarında da aynı endişeyi taşıyan Microsoft’un, 2019 yılının başlarında bununla ilgili bir yasa için harekete geçeceği Brad Smith tarafından aktarıldı.

Yüz tanıma teknolojisi aynı zamanda insanların gizliliğini, haklarını ya da özgürlüklerini tehlikeye atıyor. Geçtiğimiz aylarda polislerin yüz tanıma gibi özellikleri kullanarak bir şüphelinin telefonunu açtığını ve polislere bu özelliği etkisiz hale getirmemek için telefonlara bakmamalarının tembihlendiği de düşünülecek olursa durumun aslında ne kadar ciddi olduğu açıkça görülebiliyor.