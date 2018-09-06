Yüz tanıma ve parmak izi sensörlerini kapsayan biyometrik güvenlik sistemleri için kullanılmak üzere, test standartları geliştirildi.

Biyometrik güvenlik sistemleri, artık akıllı telefonlarımızın vazgeçilmez teknolojilerinden biri. Parmak izi okuyucular ve yüz tanıma sensörleri ile hepimizin sıkça kullandığı bu sistemler ile ilgili en büyük sorunlardan biri, güvenliğimiz için kullandığımız yöntemlerin ne kadar 'güvenilir' olduğunu belirlemeye dair bir standardın olmamasıydı.

Bir grup teknoloji firmasının oluşturduğu bir 'birlik' olan FIDO Alliance, şifreleme sistemleri üzerine çalışan pek çok şirketi bünyesinde barındırıyor ve önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Son olarak da artık hem akıllı telefonlarda hem de bilgisayarlarımızda sıkça kullanılan biyometrik güvenlik sistemlerinin bir standardının olması için test geliştiren FIDO, bu sayede tüm üreticiler için de fayda sağlamış oldu.

Biyometrik Bileşen Sertifikasyon Programı (Biometric Component Certification Program) olarak adlandırılan bu sistem, üreticilere zamandan ve paradan tasarruf etmeyi vadediyor. Bu sayede birden fazla test için zaman ve para harcamaya gerek olmadan geliştirmelerini uygulamaya koyabilecek olan üreticilerin yanında aynı zamanda kullanıcılar için de daha güvenilir bir sistem söz konusu olacak.