Zack Snyder, Batman'i Justice League Üçlemesinde Öldürecekti

Warner Bros.'un Justice League filmi, yönetmen Zack Snyder'ın Justice League'den kesilen sahnelerinin yayınlanması için yapılan baskıyla daha da karmaşık bir hal almıştı. Yönetmen sonunda sessizliğini bozarak Batman'i Justice League üçlemesinde feda etmeyi planladığını açıkladı.

Justice League'de Zack Snyder ile birlikte çalışan oyuncu kadrosu, filmdeki kesilen sahnelerin yayınlanması için baskı yaparken, bir kesim de kesilen sahnelerin aslında var olmadığını iddia ediyordu. Snyder sonunda sessizliğini bozdu ve kesilen sahnelerden kanıtlar ortaya koydu. Üstelik Snyder'ın açıklamaları bunlarla da kalmadı.

Snyder son olarak sosyal medya platformu Vero'da hayranlarının sorularını cevapladı ve Justice League üçlemesi hakkında çarpıcı bir bilgi verdi. Snyder'a Justice League'de Batman'in Darkseid ile yapılan savaşta öleceğine dair daha önce yaptığı referanslar soruldu. Yönetmen, Ben Affleck'in canlandırdığı Batman'in, serinin devamında Darkseid tarafından öldürülmesini planladıklarını doğruladı.

DC hayranları Batman v Superman'den bu yana, Snyder'in Justice League serisinde Batman, Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Mamoa) ve Cyborg'un (Ray Fisher) Apokolips'in zalim hükümdarı Darkseid'e karşı mücadele vereceği bir hikayeye doğru yöneleceğini tahmin ediyordu.

Ben Affleck'in canlandırdığı eski Batman'e uygun bir son getirecek bu karar, iki süper kahramanın Batman v Superman'deki şiddetli çatışmasına da açıklık getirecek. Şu anda Batman ve Henry Cavill'in canlandırdığı Superman'in çözümlenmesi gereken bitmemiş bir hikaye var.

Darkseid, DC Evreni'ndeki en güçlü varlıklardan biri ve her zaman Justice League'in en kilit karakterlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Superman'in azılı düşmanı Darkseid’in hedefi, evreni ele geçirmek ve özgür iradeyi ortadan kaldırmak. Karakter, Marvel'ın Avengers serisinde benzer bir amaca hizmet eden Thanos'a benzetilse de, onun çok daha kötü bir versiyonu olduğu kesin.

Snyder, Justice League'in çekimlerinde kızının zamansız ölümü nedeniyle filmden ayrılarak Justice League üzerindeki çalışmalarını bırakmıştı. Ardından DC, Aquaman ve Shazam gibi bağımsız filmlere odaklanan Warner Brothers ile farklı bir alana yönelmişti.