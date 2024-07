Zihnin gücü, bedenin sınırlarını ne kadar zorlayabilir? Mesela zihin gücü ile kas yapabilir miyiz? Bu konuda yapılmış ilginç bir çalışmanın sonuçlarını sizlere iletiyoruz.

Literatürde yer alan “From mental power to muscle power—gaining strength by using the mind” (Zihinsel güçten kas gücüne- zihni kullanarak güç kazanmak) isimli makale çarpıcı gerçekler ortaya koydu.

Kas gücünün yalnızca fiziksel antrenmanla değil, zihinsel antrenmanla da arttırılıp arttırılamayacağını tespit etmeyi amaçlayan bu makalenin bulgularını birlikte inceleyelim.

Öncelikle metodolojiyi incelemekte fayda var.

Deney yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmada, katılımcıların vücutlarının belirli bölgelerine yönelik zihinsel ve fiziksel antrenmanlar yapmaları isteniliyor.

Zihinsel antrenman kapsamında katılımcıların incelenecek bölgesindeki kasları zihinsel olarak kasarak antrenman yapması isteniyor.

Katılımcıların yaşlarının ortalama 29.7, 16’sının erkek 14’ününse kadın olduğu belirtiliyor.

Toplamda 30 katılımcının belirli bir süre boyunca yaptığı zihinsel ve fiziksel antrenmanlar sonrasında toplanan veriler karşılaştırarak zihin gücünün kas oluşumundaki etkisi tespit edilmeye çalışılıyor.

Peki bulgular neyi gösteriyor? Zihinsel antrenman gerçekten kas oluşumunda etkili!

Deney sonuçlarında zihinsel antrenman yapan katılımcıların, küçük parmaklarını fiziksel olarak çalıştırmadan %35 oranında güç artışı yaşadığı ve antrenmanın bitiminden 4 hafta sonra bu artışın %40'a ulaştığı tespit ediliyor.

Fiziksel antrenman yapanların ise parmak gücünde %53 oranında artış görüldüğü bildiriliyor.

Bu bulgu, zihinsel antrenmanın kas gücünü artırmada oldukça etkili olduğunu ancak fiziksel antrenman ile daha büyük bir artış sağlanabildiğini gösteriyor.

Ek olarak, sonuçlar zihinsel antrenmanın büyük kas gruplarında da artış sağlasa da bu artışın küçük kas gruplarında daha fazla olduğu tespit ediliyor.

Ayrıca, beynin zihinsel antrenman sırasında kasları kontrol etmek için daha fazla sinyal göndermesi sebebiyle zihinsel antrenmanın beyindeki sinirsel bağlantıları güçlendirdiğini ve bu sayede kas gücünü artırdığı da belirtiliyor.

Zihinsel antrenmanın kasların nasıl çalıştığını beyne daha iyi öğrettiği belirtiliyor.

Araştırmacılar bu sayede kasların fiziksel olarak çalıştırılmasa bile, beyindeki sinyallerin kas aktivitesini arttırabileceği yorumunu yapıyor.

Son olarak zihinsel antrenmanın fiziksel egzersiz yapılıyormuş gibi vücutta bazı fizyolojik tepkilere neden oluğu ve bunun da zihinsel antrenmanın vücut üzerinde gerçekten etkili olduğunu kanıtladığı belirtiliyor.

Özetle, bu araştırma zihinsel antrenmanın kas gücünü artırmada ne kadar etkili olabileceğini göstererek gündelik hayatımızın parçası olan bir konu ile ilgili ilgi çekici sonuçlara ulaşıyor.

Tabii her araştırmada olduğu gibi bu araştırmada da bazı kısıtlar olabileceğini ve kendi örneklemi kapsamında genelleştirmenin doğru olacağını hatırlatarak içeriğimizi noktalayalım.

Bilimsel makalelerin ışığında kaleme aldığımız ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: