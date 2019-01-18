Zimbabve, İkinci Bir Emre Kadar İnterneti Yasakladı

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Zimbabve genelinde süren protestolar sonrasında, ülkenin en büyük internet servis sağlayıcısı Econet Wireless, hükümetten gelen emir sonrası interneti kapattı.

Zimbabve'de birbiri ardına gelen akaryakıt zamları sonrası halk sokaklara dökülmüş ve ülke genelinde tam 3 bin kamu çalışanının işten çıkarılması sonrası ortalık iyice karışmıştı. Anlaşılan o ki Zimbabve'de sular uzun süre durulmayacak.

Halkın sokaklara indiği ülkede, internet servis sağlayıcıları arasında en çok aboneye sahip olan Econet Wireless, hükümetten gelen emir sonrası internetin fişini çekti. Econet yetkilileri, yaşanan gelişmeyi "Avukatlarımız, mahkeme aksi bir karar verene kadar talimata uymamız gerektiğini belirtti." şeklinde duyurdu.

Hükümet yetkilileri alınan bu kararla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, hükümetin bu kararı alırken polis kuvvetlerinin göstericilere uyguladığı şiddete ilişkin materyallerin yayılmaması amacı taşıdığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde de benzer bir durum yaşayan Zimbabve'de, Facebook, YouTube, WhatsApp ve Twitter gibi bütün sosyal medya ve iletişim araçlarına engel getirilmişti.
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Kaynak : https://tr.sputniknews.com/afrika/201901181037164920-zimbabve-internet-kapatildi/
Etiketler: Zimbabwe
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