Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, yeni amiral gemisi 5G telefonu Axon 11 5G'nin tanıtılacağı tarihi açıkladı. ZTE'nin yeni 5G destekli telefonunda en çok kamera özelliklerini öne çıkarması bekleniyor.

Akıllı telefon üreticilerinin birçoğu 2020'den itibaren cihazlarında 5G desteğine odaklanıyor. ZTE, geçtiğimiz ay 5G amiral gemisi Axon 10s Pro'yu tanıtmıştı. Şirket şimdi de, yeni akıllı telefonu Axon 11 5G ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

ZTE'nin akıllı telefon biriminin başkanı Dr. Lu Qianhao, ZTE Axon 11 5G'nin 23 Mart'ta tanıtılacağını açıkladı. Axon 11 5G, tıpkı Axon 10s Pro gibi SA ve NSA 5G'yi destekliyor. Yeni akıllı telefon, Axon 10 Pro 5G ve Axon 10s Pro 5G'nin ardından markanın Çin'de piyasaya sürdüğü üçüncü 5G telefonu olacak.

Resmi tanıtımlar, ZTE Axon 11 5G'nin video çekim performansına odaklandığını gösteriyor. Yani telefondan kamera tarafında yeni atılımlar bekleniyor. Bunun ötesinde yeni akıllı telefon hakkındaki detaylar şu anda bilinmiyor. Yine de bazı tahminler var.

Axon 11 5G'nin Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacağı düşünülüyor. Ancak diğer yandan 5G destekli orta sınıf Snapdragon 765G veya Snapdragon 765 ile gelme olasılığı da var.

ZTE'nin küresel ticaret başkanı Xu Feng, daha önce yapılan bir röportajda Çin'in 5G akıllı telefonlar noktasında en önemli ve en eski pazarlardan biri olduğunu belirtmişti. Feng'e göre 5G teknolojisi muhtemelen önümüzdeki 10 yıl boyunca hayatımızda olacak.