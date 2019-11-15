Zynga'nın Birer Efsaneye Dönüşen 12 Mobil Oyunu

Zynga poker, kart ve şans oyunları denilince akıllara gelen ilk firmalardan biri olmayı başardı. Biz de birer efsane haline gelen Zynga oyunları ile Android ve iOS için indirme seçeneklerini derledik.

Arkadaşlarımız ve ailelerimiz ile yaşadığımız okey zevkini, hepimizin bir gün sahip olmak istediği çiftlik deneyimini Android ve iOS’ta bize sunan bir firma. Zynga oyunları daha çok poker ve kart oyunlarına yönelik olsa da, okey ve çiftlik oyunlarıyla da başarıya ulaşmış ve milyonlarca kez indirmeye sahip bir firma.

Firmanın en popüler oyunu Zynga Poker. İster ücretsiz isterseniz de para vererek oynayabildiğiniz oyunları arasında, FarmVille gibi milyonlarca oyuncuya sahip oyunların yanı sıra, film temalı oyunlar da var. Hepsi birer efsane haline gelmeye başlayan oyunlara gelin beraber bakalım:

Zynga’nın en popüler Android ve iOS oyunları:

Zynga Poker - Texas Holdem:

Yapımcı: Zynga

Boyut: 79 MB

Oyunun Puanı: 4,5/5

50 milyondan fazla indirmeye sahip olan Zynga Poker Texas Holdem, en popüler poker oyunları arasında ilk sırada da diyebiliriz. Zynga Poker içinde dilerseniz oyunun ücretsiz olarak verdikleriyle oynayabilir veya kendiniz gerçek para vererek daha fazla çip satın alabilirsiniz. Ayrıca oyun içinde WPT turnuvasının gerçek modu da bulunuyor.

Zynga Poker - Android ve iOS için indir:

Zynga Poker APK indir:

FarmVille 2 Köy Kaçamağı:

Yapımcı: Zynga

Boyut: 95 MB

Oyunun Puanı: 4,5/5

Hepimizin emekli olunca sahip olmak istediği çiftlik Zynga FarmVille 2 ile telefonunuza kadar geliyor. 50 milyon indirme barajını geçen oyun ile önce Facebook’ta tanışmıştık ancak daha sonra mobilden de oynanabilir olmuştu. Oyunda ilk başta seviye almak kolay olsa, daha büyük bir çiftçi olmaya başladıkça ilerleme kaydetmek zorlaşıyor ve oyunun heyecanı gitgide artıyor. FarmVille 2 birçok kez en iyi oyun ödülünü de kazanmış bir çiftlik oyunu.

FarmVille 2 Köy Kaçamağı - Android ve iOS için indir:

FarmVille 2 Köy Kaçamağı APK indir:

CSR Racing 2:

Yapımcı: Zynga

Boyut: 1,8 GB

Oyunun Puanı: 4,7/5

Aslında mağazalarda yapımcısı farklı gözükse de popüler araba yarışı oyunu CSR Racing 2’nin de yapımcısı Zynga. Drag yarışı sevenler için en iyi oyunlardan biri olan bu oyunda, klasik veya son model araçlar ile sokak yarışlarının tadına doyacaksınız. Ayrıca çok oyunculu moduyla dünyanın dört bir yanından oyuncularla yarışabilirsiniz.

CSR Racing 2 - Android ve iOS için indir:

CSR Racing 2 APK indir:

Okey Plus:

Yapımcı: Zynga

Boyut: 21 MB

Oyunun Puanı: 4,5/5

Zynga okey oyunları denildiğinde akıllara gelen ilk oyun firması. Bugüne kadar yaptığı iki okey oyunu da çok fazla beğenildi. Okey Plus’ın sade temasıyla okey zevkini gerçek oyuncularla sonuna kadar yaşayabileceğiniz bir oyun. Öyle ki, yeni arkadaşlıklar kurabilir ve hatta daha önce örneği görüldüğü gibi hayat arkadaşınız ile Okey Plus’ta bile tanışabilirsiniz.

Okey Plus - Android ve iOS için indir:

Okey Plus APK indir:

Zynga Çanak Okey Plus:

Yapımcı: Zynga

Boyut: 31 MB

Oyunun Puanı: 4,4

Aslında kardeşi Okey Plus’tan farklı olarak Çanak Okey ile Facebook oyuncularına karşı oynuyorsunuz. Dilerseniz Facebook hesabınızla giriş yapabilir veya misafir olarak oynayabilirsiniz. Oyun arkadaşlarınızla oynamanız için de oldukça müsait. Basit kullanımı ve arayüzü ile arkadaşlarınızla hızlı okey masaları kurabilirsiniz. Ya da milyonlarca Facebook kullanıcısına karşı şansınızı deneyebilirsiniz.

Çanak Okey - Android ve iOS için indir:

Çanak Okey APK indir:

Solitaire:

Yapımcı: Zynga

Boyut: 9,8 MB

Oyunun Puanı: 4,3/5

Okulda, evde, iş yerinde dilediğiniz yerde boş vakitlerinizi geçirmek için en ideal kart oyunu olan Solitaire ile aslında tanışmamız bilgisayarla olmuştu. Microsoft içerisinde kurulu olarak gelen oyun artık mobil dünyada da oynanabiliyor. Üstelik bu basit kart oyunu sade ve çok oyunculu olmasa bile 50 milyon barajını geçmeyi başardı. Stres atmak isteyenler için kesinlikle tavsiye edebilecek bir oyun.

Solitaire - Android ve iOS için indir:

Solitaire APK indir:

Drop7:

Yapımcı: Zynga

Boyut: 26 MB

Oyunun Puanı: 4,6/5

Zihninize karşı büyük bir meydan okumaya hazırsanız, Drop7 oynayabilirsiniz demektir. Zynga oyunları arasında en çok dikkat gerektiren oyunlardan biri olan Drop7, biraz dikkat biraz da pratiklik gerektiren bir oyun. Oyundaki temel amaç ise tüm alan dolmadan önce olabildiğince puan toplamak.

Drop7- Android ve iOS için indir:

Wizard of Oz Free Slots Casino:

Yapımcı: Zynga

Boyut: 82 MB

Oyunun Puanı: 4,7/5

5 milyondan fazla indirmeye sahip olan Wizard of Oz Free Slots Casino, toplamda 407 bin kişi tarafından değerlendirilmiş. Bu noktada 4,7’lik puanı gerçekten çok iyi. Oyunda Oz Büyücüsü filminin nostaljisini yeniden yaşarken, bir yandan da ücretsiz slot oyunları oynayarak kazanmaya çalışıyorsunuz.

Wizard of Oz Free Slots Casino - Android ve iOS için indir:

Wizard of Oz Free Slots Casino APK indir:

Crazy Kitchen: Match 3 Puzzles:

Yapımcı: Zynga

Boyut: 82 MB

Oyunun Puanı: 4,8/5

Bulmaca çözmenin en eğlenceli hali kesinlikle Crazy Kitchen’da. Kendi fotoğrafınız ile yarattığınız karakter ile bulmaca çözerek yemek yapmaya çalışıyorsunuz. Biraz dikkat bolca eğlence içeren oyunda ücretsiz hediyeler de kazanabiliyorsunuz.

Oyun adı- Android ve iOS için indir:

Crazy Kitchen Match 3 Puzzles APK indir:

Harvest Swap:

Yapımcı: Zynga

Boyut: 90 MB

Oyunun Puanı: 4,6/5

FarmVille 2 ile çiftlik oyunlarında çığır açan Zynga, bu sefer farklı tarzda bir çiftlik oyunu ile karşımızda. Bu oyunda, oyunun baş karakterine yardım etmek amacıyla meyveleri ve sebzeleri birbirleriyle eşleştirmeye çalışıyoruz. Eğlenceli ve sürükleyici bir oyun arayanlara güzel bir tavsiye olabilir.

Harvest Swap - Android ve iOS için indir:

Harvest Swap APK indir:

101 Yüzbir Okey Plus:

Yapımcı: Zynga

Boyut: 28 MB

Oyunun Puanı: 4,4/5

Temel matematik bilgimizin sınandığı ve aynı zamanda okey zevkini sonuna kadar yaşadığımız 101 okey oyunları arasında en popüleri. Zynga okey denilince akıllara gelen ilk firmalardan biri zaten. Bu oyunda da gerçek oyunculara karşı hem zekamızı hem de okey bilgimizi konuşturmamız gerekiyor.

101 Yüzbir Okey Plus - Android ve iOS için indir:

101 Yüzbir Okey Plus APK indir:

Gin Rummy Plus:

Yapımcı: Zynga

Boyut: 90 MB

Oyunun Puanı: 4,6/5

Son olarak oynayanların büyük bir çoğunluğunun beğendiği Gin Rummy oyununa bakalım. Tamamen ücretsiz olarak oynanabilen oyunda, rekabet ve şans faktörlerini sonuna kadar görebilirsiniz. Ayrıca beyin jimnastiği yapmak isteyenler de oyunu deneyebilirler.

Gin Rummy Plus - Android ve iOS için indir:

Gin Rummy Plus APK indir:

Zynga oyunları arasında birer efsane olmuş ve hala çok fazla kişi tarafından oynanan oyunları siz de denemek isterseniz hiç de geç değil. Farklı türdeki oyunlarda aldığı puanlarla da dikkat çeken firmanın en başarılı oyunları poker ve çiftlik oyunları gibi gözüküyor. Eğer sizin için de efsane haline gelen bir Zygna oyunu varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.