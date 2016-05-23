ABD'li Lena The Plug rumuzlu YouTube kullanıcısı, 1 milyon abone karşılığında bir erkek abonesi ile gireceği cinsel ilişkinin görüntülerini yayınlama sözünü verdi.

YouTube'da Lena The Plug rumuzlu 25 yaşındaki Lena Nersesian, kanalının 1 milyon aboneye ulaşması için ilginç bir teklifte bulundu.

Nersesian, 17 Ocak’ta ‘$EXTAPE AT 1 MILL’ (1 milyonda seks kasedi) başlıklı bir video yükleyerek, istediği abone sayısına ulaşabilmesi halinde kendisine 'yardım etmek isteyen' bir başka kullanıcı Adam22 ile cinsel ilişkiye girip bu görüntüleri paylaşma sözü verdi.

Lena’nın “Vaat videosu” ses getirmiş olacak ki, abone sayısı 900 bine yaklaşmış görünüyor. Takipçileri sözünü tutup abone sayısını bir milyona çıkınca bakalım Lena da sözünü tutup vaadini yerine getirecek mi. Sosyal medyada şu anlık takipçileri tarafından merak konusu.

Erotik görüntüleriyle bilinen Nersesian, videoda daha önce birçok porno firmasından teklif aldığını, ancak porno sektörünü kişisel olarak cazip görmediği için teklifleri reddettiğini belirterek, güvendiği bir partnerle yaşayacağı seks görüntülerini paylaşmanın kendisi için sorun olmayacağını söyledi.

Nersesian’ın bu teklifinden kullanıcılardan bazıları mutlu olurken, bazıları da onu ahlaki sapkınlıkla suçlasa da 'vaat videosu' 9 milyondan fazla kez görüntülendi. Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz?