Instagram, 1 kez görüntülenebilen ve 24 saatte kaybolan anlık, doğal fotoğraflar paylaşmayı sağlayan Instants isimli yeni özelliğini resmen kullanıma sunmaya başladı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özelliklerini test ediyordu. Yakın zamanda da şirketin Instants ismi verilen bir özellik tanıtacağı ortaya çıkmıştı. Beklenen duyuru geldi. Instagram Instants, platform tarafından yapılan bir açıklamayla resmen duyuruldu.

Meta tarafından yapılan açıklamalara göre Instants, Instagram’ın yepyeni bir fotoğraf paylaşma seçeneği olarak kullanıcılara sunuluyor. Belli bir süre sonra kaybolan fotoğraflar olarak geleceklerini söyleyebiliriz.

Sadece 1 kez görüntülenebilecek, 24 saat içinde kaybolacak

Instagram’ın Instants özelliği yoluyla paylaşılacak fotoğraflar, yalnızca 1 defa görüntülenebilecek. Ayrıca 24 saat sonra da kaybolacaklar. Böylece kullanıcıların anlık deneyimlerini paylaşması sağlanacak. Daha otantik, gerçek hayattan anlık fotoğraflara odaklanmasıyla güzel bir özellik olacağını söylemek mümkün. Biraz BeReal, Snapchat gibi platformlardan esinlendiği de anlaşılabiliyor.

Instants ile Instagram’ın uygulama içi kamerasıyla fotoğraf çekersiniz düzenleme yapmanıza izin verilmeyecek. Format ayrıca galerinizden de yükleme yapmanıza izin vermeyecek. Yani direkt anlık, doğal görseller paylaşmanızı istiyor. Instant fotoğrafların 24 saatte kaybolsalar da arşivde 1 yıl boyunca kalmaya devam edeceklerini belirtelim. İsterseniz onları hikâyelerinizde özet olarak paylaşabileceksiniz. Arkadaşlarınız Instant’lara reaksiyon gösterebilecek, DM olarak yanıt verebilecek. Yanlışlıkla paylaşım yapma ihtimalinize karşı Instant’larda “geri al” butonu da olacak.

Instant özelliği, gelen kutunuzun sağ alt köşesine eklenen mini fotoğraf simgesi bölümünden erişilebilir olacak. Direkt oraya basarak Instant olarak adlandırılan anlık fotoğrafı yakalayıp paylaşabileceksiniz. Platform, Instant’ı İspanya ve İtalya gibi bazı pazarlarda tamamen ayrı bir uygulama olarak da sunuyor. Instants’ın yavaş yavaş küresel olarak kullanıma sunulmaya başladığını belirtelim. Herkese gelmesi biraz zaman alabilir