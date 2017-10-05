Mars’ta yaşamanın nasıl bir tecrübe olduğunu anlamak için oraya gitmeye gerek yok. Kızıl Gezegen’in bütün özelliklerini neredeyse birebir şekilde yansıtan dev bir şehir inşa ediliyor. Şehrin nasıl görüneceği ve detayları belli oldu.

New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin ve Hyperloop One projesinin tasarım mimarları olan Bjarke Ingels Group’un tarihe geçecek bir projesi var.

Firma, Birleşik Arap Emelikleri’nin çölünde Mars’ın şartlarını taklit edecek ve bilimsel araştırmaların yanı sıra turizm için de kullanılacak şehir inşa etmek istiyor. Toplamda 140 milyon dolara mal olacak şehir, Dubai yakınlarına kurulacak ve insanoğlunun Mars’a gitmeden önce oradaki yaşamı simüle etmesini sağlayacak. Size geçtiğimiz hafta aktarmıştık:

Mars Bilim Kenti olarak adlandırılacak şehir, toplamda 1.9 milyon metrekarelik bir alana sahip olacak. Bu da onu dünyanın en büyük bilimsel merkezi haline getiriyor. Plan kapsamında astronotlardan oluşan bir ekip, şehirde 1 yıl geçirecekler. Elbette bunun için önce daha takvimi belli olmayan inşaatın tamamlanması gerekiyor.

Arap bilim insanları ve Mohammed bin Rashid Uzay Merkezi'nde görevli olan mühendislerden oluşan bir ekip, Mars Bilim Kenti’ndeki bilimsel faaliyetlerden sorumlu olacaklar.

Şehrin, tarımsal teknikleri test etmek için dev bir sera bulundurması ve gıda depolamak, enerji üretmek gibi temel faaliyetleri içermesi bekleniyor. Arıca su elde etmek için özel olarak tasarlanmış laboratuvarlar da bulunacak.

Sera planında, dikey tarım adı verilen bir tarımsal tekniğin kullanılması gerekiyor. Doğal güneş ışığı yerine bitkiler, iklim kontrollü bir ortamda istiflenmiş bir şekilde özel LED lambalar altında büyüyecekler.

Şehri koruyacak kubbeler, Mars’ın şiddetli atmosferine dayanacak güçte malzemelerle tasarlanacaklar.

Bir bölümde ziyaretçilerin araştırmalar hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlayacak müze de bulunacak.

Mars Bilim Kenti, BAE’nin önümüzdeki yüzyılda bir Mars toplumu yaratmak için çalıştığı uzun vadeli projenin ilk adımı olacak.

BAE Başbakanı Şeyh Muhammed bin Rashid, yaptığı bir konuşmada, “BAE, insanlığa fayda sağlayacak teknolojiler geliştirmek için uluslararası çabalar başlatmayı görev edinmiştir. Gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek yaratmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.