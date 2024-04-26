Yandex, yapay zekâ modeli YandexART'ı güncellediğini duyurdu. YandexART 1.3 isimli sürüm, aracın metinleri daha iyi anlayıp daha gerçekçi görüntüler oluşturmasını sağlıyor.

Teknoloji devi Yandex de yapay zekâ konusunda hamleler yapan şirketler arasında. Türkiye’de de hizmetleriyle popüler olan firma, bugün üretken yapay zekâ aracı YandexArt konusunda önemli bir duyuru yaptı.

Şirket, metinleri görüntü ve animasyonlara dönüştüren yapay sinir ağının geliştirilmiş sürümü YandexART 1.3’ü resmen duyurdu. Sürümün gizli difüzyon yoluyla görüntü üreten geliştirilmiş teknolojilerle donatıldığı ifade edildi.

Metin komutlarını daha iyi anlayabiliyor, daha gerçekçi görüntüler oluşturabiliyor

Yandex’in açıklamalarına göre modeli eğitmek için kullanılan görüntü veri kümesi, 2,5 kat artırıldı. Tüm bu gelişmeler, YandexART modelinin metin komutlarını daha iyi anlamasına ve farklı formlatlarda daha gerçekçi görüntüler oluşturmasını sağlıyor.

Güncellenen model, kullanıcıların 16:9, 4:3 ve 3:4 dahil olmak üzere çeşitli formatlarda görüntüler oluşturmasına olanak tanıyor ve bu görüntülerin dergi kapakları ve televizyon gibi mecralarda kullanılmasını sağlıyor. Ayrıca yeni sürümün, yapılan değerlendirmelerin %57’sinde Midjourney V5.2’den ve %63’ünde de bir önceki versiyon YandexART 1.2’den daha iyi performans gösterdiği de ifade ediliyor.

Yandex, modelin kullanıcı istemlerini daha iyi anlaması için eğitim veri setine sentetik metinler olarak bilinen ve sinir ağı tarafından oluşturulan ayrıntılı resim açıklamaları da eklemiş. Bu veri setinin, 850 milyondan fazla resim-metin çiftini içerecek şekilde genişletildiği söyleniyor. Ayrıca modelin daha fazla ayrıntıyı dikkate alması için iki metin kodlayıcı dahil edildiği de gelen bilgiler arasında.

YandexART’ın yeni versiyonu tüm dünyada kullanıma sunuldu. Türkiye’den de kullanılabiliyor. Ulaşmak isteyenler, buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilecekleri Shedevrum uygulamasından deneyimleyebilirler.