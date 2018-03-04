17 Kişi En Tehlikeli Parazitlerinden Birini Vücudunda Taşıdı

Hollanda'da yaşayan 17 gönüllü, hastalıkların tedavisi için vücutlarında tehlikeli bir parazite ev sahipliği yaptı.

Hollanda'da yaşayan 17 bilim gönüllüsü, şizofreni hastalığının tedavisinde kullanılabilecek bir aşının geliştirilmesi için dünyanın en yıkıcı ve tehlikeli parazitli solucanlarından birine 12 hafta boyunca vücutlarında taşımayı kabul ettiler. Bu solucanlar cilt yoluyla insan vücuduna girdikten sonra, böbrek yetmezliği, mesane (idrar kesesi) kanseri gibi sorunlara yol açabiliyor.

Elbette tüm bu tehlikeleri göze alan gönüllüler bu işi sadece 'bilim aşkı' için yapmadı. 12 hafta boyunca 20 erkek lavra ile yaşamak için, gönüllülerin her biri 12 haftalık süreç için tek seferde 1200 dolar aldılar. Elbette araştırma ekibinin hazırlamayı düşündüğü şizofren aşısı geliştirilebilirse, toplamda ödedikleri 20 bin dolar devede kulak kalacak.

Şu ana dek hafif döküntüler ve kaşıntılar yaşayan gönüllülerin hiçbirinde ciddi sağlık sorunları görülmedi. Siz ne düşünüyorsunuz? 1200 dolarlık ödeme karşılığında vücudunuzda tehlikeli bir parazit taşır mısınız?