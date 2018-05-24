Her Gün Overwatch Oynayan Oyuncu, Bunun 7 Sebebini Açıkladı!

Mayıs 2016'da çıkan ve çıktığı günden bu yana oyun dünyasında kendine sağlam bir oyuncu kitlesi yaratan Overwatch'un neden bağımlılık yaratıcı bir oyun olduğunu, çıktığı günden beri her gün oynayan bir oyuncu açıkladı.

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu Overwatch, oyun dünyasındaki başarılı durumunu sürdürmeye devam ediyor. Çıkışından bu yana geliştirilmeye devam edilen oyunun pozitif yanlarını, en tutkulu oyuncularından biri açıklamış. İşte o artı özellikler:

1. Oyun genel hatlarıyla son derece iyi ve eğlenceli bir şekilde tasarlanmış.

27 farklı karaktere sahip Overwatch'ta, tüm bu karakterlerin apayrı özellikleri var; farklı sınıflara aitler. Örneğin bazı karakterler kendilerini veya takım arkadaşlarını iyileştirmek üzerine uzmanlaşmışken, bazı karakterler savunma konusunda hayli yüksek özelliklere sahip. Tüm bu karakterler içinden dikkatli bir şekilde planlama yaparak seçilecek 6 farklı karakterin oluşturduğu takımlarla oynanan oyunda amaç ise, pek çok farklı görevden birini diğer takımdan önce tamamlamak. Oyunun temellerini öğrenmek de oldukça kolay, ancak strateji tarafında oyunu kavrayabilip bir üst seviyeye çıkmak hayli zor.

2. Geliştirilmeye sürekli olarak devam ediyor.

2 yıl önce piyasaya sürülmesinden beri sürekli geliştirilen oyunda, ilk etaptaki 21 karaktere 6 yepyeni karakter daha eklenmiş durumda. Bunun yanı sıra pek çok harita ve oyun modu da eklendi ve eklenmeye devam edecek. Ayrıca oyunda, rekabeti artıran dereceli sezonlar da bulunuyor.

3. Overwatch, çeşitlilik üzerine kurulu bir oyun.

Oyunun en ama en çok sevilen yönlerinden birisi, dünyadaki çeşitli kültürleri ve insanları temsil edebilmesi. Oyunun oynanışında da aynı şekilde çeşitlilik mevcut. 27 karakterin hiçbiri birbirleriyle aynı özelliklere sahip değil, bu da oyunda çeşitliliği artıran en büyük neden. Her karaktere ayrı ayrı zaman ayırmak ve anlamak gerekiyor. Bu da oyunu tekrar tekrar oynamayı mümkün kılıyor, çünkü öğrenecek veya denenecek yeni şeyler her zamn bulunabiliyor.

4. Oyun çeşitli dönemsel etkinliklerle sürekli canlı tutuluyor.

Yıl boyunca Overwatch'ta pek çok oyun içi etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliklerde yeni kıyafetler, yeni haritalar, yeni oyun modları gibi pek çok şey oyuna ekleniyor. Overwatch topluluğunun hayli aktif olmasının nedeni de yapımcıların oyunu canlı tutmaya yönelik olan bu girişimleri. Nitekim bu etkinlikler sırasında oyuncular, oyuna normalden daha fazla zaman ayırmaya teşvik edilmiş oluyor. Ayrıca zaten iyi durumda olan çeşitliliği de daha da artırıyor.

5. Oyunu kazanamasanız bile eğleniyor ve karakterinize deneyim kazandırabiliyorsunuz.

Overwatch'ta oynadığınız her oyunda, kaybetseniz bile, karakteriniz deneyim kazanıyor. Bu deneyim puanları biriktiğinde seviye atlıyor ve yeni loot kutuları açabiliyorsunuz, bu kutulardan da karakteriniz için güzel kıyafetler çıkabiliyor.

6. Oyunda yer alan dünyalar, göze hayli hoş geliyor.

Renkli renkli ve büyüleyici bir güzelliğe sahip olan dünyalardan oluşan Overwatch, savaşmak için son derece ideal olan alanlara sahip. Tüm haritalar estetik açıdan güzel olmalarının yanı sıra, çok zekice tasarlanmış durumdalar.

7. Oyuna zaman ayırdıkça, ilerlemeniz kaçınılmaz.

Her ne kadar subjektif bir yorum olsa da, Overwatch oyuna zaman ayıranları en çok ödüllendiren oyunlardan biri. Bir karaktere odaklanıp onla sürekli oynadığınızda, karakterle harikalar yaratmayı öğrenmeniz son derece olası.