Çin'de bir kadın, 20 saatlik tren yolculuğu boyunca hiç hareket etmeyip yalnızca akıllı telefonu ile ilgilenince ölümün eşiğine geldi. Şanssız kadın 3 saatlik bir ameliyatla hayata döndürüldü.

İngiliz The Daily Telegraph gazetesinin yayınladığı habere göre Çin’de göçmen bir işçi olan 47 yaşındaki bir kadın, Çin'in Henan kentinden Guangzhou’ya giden 20 saatlik tren yolculuğu sırasında gözünü akıllı telefonundan kaldırmadı. Kadının bu pasif durumu ise neredeyse hayatına mal oluyordu.

Yolculuğu tamamlayıp trenden indiğinde konuşmakta zorlanan kadın, ellerini, kollarını hatta ayaklarını hareket ettirmekte zorlanıyordu. Kadının ciddi bir sağlık sorunu yaşıyor olabileceğini düşünen çevredeki kişiler, kadını acil olarak Guangzhou'daki Jinan Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdılar.

Hayati tehlikesi bulunan kadın doktorlar tarafından ameliyata alındı ve 3 saatlik bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Ameliyatın ardından açıklama yapan doktor Meng Heng, hızlı bir şekilde ameliyata alınmamış olsaydı kadının hayatını kaybedebileceğini belirtti.

Kadının kalabalık trende sürekli aynı pozisyonda kalarak akıllı telefonu ile ilgilenmesinin sağlık sorununa yol açtığını dile getiren Heng, ‘’Trende dolanıp hareket etmemiş. Onun yerine yan yatıp başını da sağa yatırarak sürekli telefonuna bakmış. Bu pozisyonda çok uzun süre durduğu için damarlarında basınç oluştuğu sonucuna vardık.’’ dedi.