Gelişimini her sene bir önceki seneden daha güçlü bir şekilde sürdüren dijital pazarlamada, 2018 yılında bizleri neler bekliyor?

Dijital Pazarlama her sene güçlü bir şekilde gelişimini sürdürüyor. Aslında bu gelişimin bir çok etkili faktörü var. Dünyada akıllı telefon kullanım oranı arttıkça yani mobil cihazla internete bağlanma eğilimi arttıkça bu platformlarda reklamların yapılması ve hedef kitlelere ulaşılması çok olası oluyor. Geçtiğimiz sene beklenenden daha az seviyede bir büyüme görsek bile düzenli olarak artış gösteren bir trend ile markaların dijital pazarlama bütçeleri yıllık planlamalarda her zaman ciddi yer kaplıyor.

2018 ‘de Dijital Pazarlama’da bizleri neler bekliyor?

Ülkemizde internetin ne kadar çok kullanıldığı aşikar. Türkiye’de ve dünyada özellikle akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte sosyal mecralarda harcadığımız zaman bir hayli çok. 2018’in ilk ayını geride bıraktığımız şu günlerde Dünya’nın ve Türkiye’nin 2018 dijital karnesine bir göz atacak olursak eğer burada yazılan dijital blog yazısını okumanızı öneririz.

Türkiye 81 milyonluk kalabalık bir nüfusa sahip. Bu rakamın 54 milyonu internet kullanıcısı. Aktif bir şekilde sosyal medya kullanıcısı ise 51 milyon ile bir hayli fazla. 72 milyon kişi ise hem aktif olarak mobil üzerinden sosyal medyayı kullanıyor hem de mobil hatta sahipler.

Her sene bir önceki seneye göre büyüyen bir dünya olan dijital dünyanın büyüme payından ülkemiz de fazlasıyla nasibini almış durumda.

Dijital Pazarlama Maliyetleri Nasıl Hesaplanıyor?

CPA,CPM,CPL vb.. bir çok dijital pazarlama kanalının teklif stratejisi var. Buradaki linkten detaylı olarak dijital reklamların maliyetlerinin hesaplanmasını öğrenebilirsiniz.