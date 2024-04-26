HONOR 200 Serisinin İlk Üyesi Ortaya Çıktı: İşte Bütçe Dostu HONOR 200 Lite’ın Özellikleri ve Fiyatı

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Merakla beklenen HONOR 200 serisinin sessiz sedasız duyurulan ilk üyesi HONOR 200 Lite karşımızda.

Huawei’nin Google ile yollarını ayırmasının ardından bağımsız olarak yoluna devam eden HONOR, bu süreçte birbirinden kaliteli elektronik aletleri kullanıcılarla buluşturdu. En güncel olarak da şirket, fotoğrafçılık  özellikleriyle dikkat çeken HONOR Magic6 Pro modeliyle gündemimize gelmişti.

Fakat bir süredir, hakkında bilgi edinmek için beklediğimiz HONOR 200 serisi de arka planda gittikçe yaklaşıyordu. Şimdiyse HONOR, sessis sedasız ilk cihazı duyurdu. HONOR 200 Lite ismiyle gelecek olan model, oldukça büyük bir ekran ve MediaTek işlemciyle geliyor.

8 GB RAM ve 256 GB depolamayla geliyor.

HONOR 200 Lite

HONOR 200 Lite, 6,7 inç boyutunda, 1080 x 2412 çözünürlüğünde, AMOLED panelli bir ekrana sahip. Ön tarafta iPhone 15 Pro modellerindekine benzer bir çentik tasarımı göze çarpıyor. Yan tarafta parmak izi sensörü yer alırken arka tarafta da üçlü kamera düzenine ev sahipliği yapan yuvayı görüyoruz.

Cihazda MediaTek Dimensity 6080 işlemcisi yer alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçenekleri de standart. Batarya tarafında 4.500 mAh’lik kapasiteyle gelen cihaz, 35W hızlı şarjı da destekliyor.

HONOR 200 Lite’ın özellikleri:

Ekran 6,7 inç, AMOLED, 2412  x 1080
İşlemci MediaTek Dimensity 6080
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Ön Kamera 50 MP
Arka Kamera 108 MP + 5MP ultra geniş açı + 2MP makro
Batarya 4.500 mAh, 35W destekli
İşletim Sistemi Android 14, MagicOS 8.0
Boyutlar 161,05 x 75,55 x 6,78 mm
Ağırlık 166 gr

HONOR 200 Lite'ın fiyatı:

Model Fiyat
8GB + 256 GB 329,90 € (vergiler hariç yaklaşık 11.450 TL)

 

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Kaynak : https://www.honor.com/fr/phones/honor-200-lite/buy/
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